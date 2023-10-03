ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Ресторан, кафе
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Рестораны, кафе
Кафе и рестораны в Испании
Каталония
40
Ресторан, кафе
Очистить
46 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Картахена, Испания
110 м²
1
Недавно Отремонтированный Бар и Ресторан в Туристической Зоне Картахены в Мурсии Ресторан ра…
€480,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе с лифтом, с кондиционером
Union Hill-Novelty Hill, США
192 м²
Уютный ресторан, расположенный в районе Ла Майрэна, Марбелья. Потрясающие панорамные …
€450,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе с подвалом
Барселона, Испания
1 466 м²
Коммерческое помещение в элитном районе города Барселона - Сан Жерваси. Эмблематическ…
€12,00 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Union Hill-Novelty Hill, США
65 м²
Бар – Ресторан расположенный на побережье Коста дель Соль в Порту Deportivo, центр Ма…
€318,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
140 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Дрета города Барселона. Общая площадь 140 …
€675,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
140 м²
Коммерческое помещение в районе Гинардо города Барселона. Общая площадь 140 м.кв.…
€1,25 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
200 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Дрета города Барселона. Угловое помещение нап…
€950,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
120 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра города Барселона. В настоящий момент …
€320,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
300 м²
Коммерческое помещение в самом сердце Барселоны. Общая площадь 300 м.кв. в один этаж.…
€1,40 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
90 м²
Коммерческое помещение в районе Сиютат Бейя города Барселона. В шаге от известного на…
€770,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
60 м²
Снижение цены. Старая цена 210 000 евро. Коммерческое помещение в элитном районе Барс…
€210,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
395 м²
Коммерческое помещение районе Эшампле Эскерра, в непосредственной близости от Госпит…
€1,35 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе 3 ванных с лифтом, с кондиционером
Union Hill-Novelty Hill, США
3
Уютный ресторан, расположенный в районе Ла Майрэна, Марбелья. Потрясающие панорамные в…
€450,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе 2 ванных
Union Hill-Novelty Hill, США
2
65 м²
Бар – Ресторан расположенный на побережье Коста дель Соль, в Порту Deportivo, центр Ма…
€264,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
100 м²
Бар-ресторан в траспасо на Авенида Диагональ города Барселона. Район Эшампле. Общая п…
€175,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
194 м²
Коммерческое помещение в первой линии моря в районе Барселонета города Барселона. Од…
€7,00 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
174 м²
Коммерческое помещение в районе Сант Жерваси, города Барселона. Угловое помещение на…
€1,20 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе с подвалом
Барселона, Испания
800 м²
Коммерческое помещение на центральной магистрали в районе Эшампле (Сант Антони) город…
€1,78 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
484 м²
Коммерческое помещение в элитной районе Барселоны Сант Жерваси - Туро Парк. Общая пл…
€1,19 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе 5 ванных
Малага, Испания
5
Аренда с правом выкупа! На 8 лет, условия оговариваются в каждом конкретном случае. Договор …
€5,20 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
120 м²
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Побленоу. Поещение угловое на ожив…
€345,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
537 м²
Ресторан в траспасо в районе Грасия города Барселона. Помещение угловое. Общая площад…
€425,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
200 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. В одном квартале от извест…
€735,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
300 м²
Ресторан в траспасо в Готическом квартале в городе Барселона. Самое туристическое мес…
€450,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
160 м²
Ресторан в траспасо в самом центре города Барселона. На одной из центральных магистр…
€500,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
250 м²
Ресторан в траспасо в самом центре города Барселона, в Готическом квартале в 100 мет…
€500,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
200 м²
Продается коммерческое помещение в районе Эшампле, зона Сант Антони на центральной ма…
€825,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе с подвалом
Барселона, Испания
359 м²
Коммерческое помещение на центральной магистрали в районе Лес Кортс города Барселона…
€1,11 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе с кондиционером
Барселона, Испания
350 м²
Ресторан в районе Вилла Олимпика с террасой. Общая площадь 350 м.кв. Высота потолков …
€795,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
135 м²
Коммерческое помещение в центре города Барселона, районе Раваль, одна из самых оживле…
€1,26 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Типы недвижимости в Испании
коммерческая недвижимость
отели
офисы
производственные здания
доходные дома
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL