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Кафе и рестораны в Испании

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Барселона
59
Мадрид
9
Каталония
59
автономное сообщество Валенсия
3
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80 объектов найдено
Ресторан, кафе 88 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 88 м²
Барселона, Испания
Площадь 88 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центральном районе Барселоны.Окружение:жила…
$636,570
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Ресторан, кафе 130 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 130 м²
Барселона, Испания
Площадь 130 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:жилая зона центрального…
$925,920
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Ресторан, кафе 379 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 379 м²
Барселона, Испания
Площадь 379 м²
В продаже двухэтажное коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барсел…
$1,22 млн
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TekceTekce
Ресторан, кафе 80 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 80 м²
Барселона, Испания
Площадь 80 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:плотная жи…
$381,942
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Ресторан, кафе 581 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 581 м²
Мадрид, Испания
Площадь 581 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в Мадриде.Окружение:плотный жилой ма…
$6,18 млн
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Ресторан, кафе 203 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 203 м²
Барселона, Испания
Площадь 203 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:Площадь Каталонской Сла…
$1,31 млн
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Ресторан, кафе 425 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 425 м²
Барселона, Испания
Площадь 425 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Окружение:проспект Gran Vi…
$717,588
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Ресторан, кафе 530 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 530 м²
Барселона, Испания
Площадь 530 м²
В продаже коммерческое помещение в Барселоне.Окружение:жилая зона;развитая инфраструктура жи…
$1,22 млн
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Ресторан, кафе 178 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 178 м²
Барселона, Испания
Площадь 178 м²
В продаже коммерческое помещение в Барселоне.Окружение:жилая зона;развитая инфраструктура жи…
$740,736
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Ресторан, кафе 96 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 96 м²
Барселона, Испания
Площадь 96 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барселоны.Окружени…
$607,635
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Ресторан, кафе 153 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 153 м²
Барселона, Испания
Площадь 153 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в самом центре Барселоны. Окружение:объект на…
$2,78 млн
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Ресторан, кафе 165 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 165 м²
Барселона, Испания
Площадь 165 м²
Продается коммерческое помещение в центральном жилом районе Барселоны.Окружение:жилая зона р…
$960,641
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Ресторан, кафе 105 м² в Испания
Ресторан, кафе 105 м²
Испания
Площадь 105 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в престижном районе Мадрида.Окружение:жилой з…
$688,653
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Ресторан, кафе 360 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 360 м²
Барселона, Испания
Площадь 360 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Объект имеет стратегическо…
$3,30 млн
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Ресторан, кафе 75 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 75 м²
Барселона, Испания
Площадь 75 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:активная коммерческая з…
$659,718
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Ресторан, кафе 162 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 162 м²
Барселона, Испания
Площадь 162 м²
В продаже помещение с арендатором в "Золотом Квадрате" Барселоны, где находится самая востре…
$1,04 млн
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Ресторан, кафе 45 м² в Испания
Ресторан, кафе 45 м²
Испания
Площадь 45 м²
Продается помещение с арендатором в историческом центре Мадрида. Объект имеет стратегическое…
$833,328
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Ресторан, кафе 100 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 100 м²
Барселона, Испания
Площадь 100 м²
Продается коммерческое помещение в одном из ключевых туристических районов Барселоны.Объект …
$4,40 млн
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Ресторан, кафе 150 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 150 м²
Барселона, Испания
Площадь 150 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:жилая зона престижного …
$462,960
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Ресторан, кафе 400 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 400 м²
Барселона, Испания
Площадь 400 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барселоны.Окружени…
$1,85 млн
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Ресторан, кафе 295 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 295 м²
Мадрид, Испания
Площадь 295 м²
Продается двухэтажное помещение в респектабельном районе Мадрида.Окружение: сады Nuevos Mini…
$4,27 млн
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Ресторан, кафе 1 049 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 1 049 м²
Мадрид, Испания
Площадь 1 049 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в респектабельном районе Мадрида.Окружение: п…
$3,55 млн
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Ресторан, кафе 194 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 194 м²
Барселона, Испания
Площадь 194 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барселоны.Окружени…
$659,718
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Ресторан, кафе 73 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 73 м²
Барселона, Испания
Площадь 73 м²
Коммерческое помещение с арендатором в сердце престижного района Барселоны.Окружение:плотный…
$474,534
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Ресторан, кафе 75 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 75 м²
Барселона, Испания
Площадь 75 м²
В продаже помещение с арендатором в «Золотом Квадрате» Барселоны - месте с самыми ликвидными…
$1,04 млн
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Ресторан, кафе 200 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 200 м²
Барселона, Испания
Площадь 200 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Бадалоне всего в 8 км от центра Барселоны.О…
$578,700
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Ресторан, кафе 110 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 110 м²
Барселона, Испания
Площадь 110 м²
В продаже угловое коммерческое помещение с арендатором в пригороде Барселоны - городе Матаро…
$636,570
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Ресторан, кафе 287 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 287 м²
Барселона, Испания
Площадь 287 м²
В продаже коммерческое помещение в центральном деловом районе Eixample.Окружение:улица Enric…
$1,03 млн
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Ресторан, кафе 300 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 300 м²
Барселона, Испания
Площадь 300 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:жилой район;зона высоко…
$451,386
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Ресторан, кафе 64 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 64 м²
Барселона, Испания
Площадь 64 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:п…
$520,830
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