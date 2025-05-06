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Новостройки в Rojales, Испания

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Жилой квартал Euromarina Villas
Жилой квартал Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$435,468
Варианты отделки С отделкой
Площадь 131–205 м²
8 объектов недвижимости 8
Euromarina представляет свою избранную коллекцию роскошных вилл на Коста Бланка и Коста Калида , архитектурные жемчужины, расположенные в самых идиллических уголках побережья Средиземного моря.  Представьте себе, что вы просыпаетесь под шум волн, загораете более 300 дней в году и имеете с…
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$290,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78–79 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону. В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Duly Lo Marabu Villas
Жилой комплекс Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Испания
от
$495,320
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 107–123 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону. В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
Агентство
EspanaTour
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Жилой квартал Euromarina Apartments
Жилой квартал Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$321,327
Варианты отделки С отделкой
Площадь 83–116 м²
4 объекта недвижимости 4
Для тех, кто ищет уединения или анклава спокойствия, роскошные апартаменты Euromarina — идеальный вариант. Благодаря привилегированному расположению на самом ослепительном побережье Испании, эти объекты предлагают не просто дом, но и приглашение жить полной жизнью. Коста -Калида и Коста-Б…
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Жилой комплекс AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Испания
от
$406,622
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 94–96 м²
3 объекта недвижимости 3
AREAbeach IV предлагает 30 исключительных домов , каждый из которых имеет частные участки, летние кухни и бассейны. Каждая деталь тщательно отобрана, чтобы гарантировать высококачественную отделку и урбанизацию, которая максимально заботится о каждом аспекте вашего благополучия.
Агентство
EspanaTour
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На карте
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