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Euromarina представляет свою избранную коллекцию роскошных вилл на Коста Бланка и Коста Калида , архитектурные жемчужины, расположенные в самых идиллических уголках побережья Средиземного моря.
Представьте себе, что вы просыпаетесь под шум волн, загораете более 300 дней в году и имеете с…
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону.
В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону.
В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
Для тех, кто ищет уединения или анклава спокойствия, роскошные апартаменты Euromarina — идеальный вариант. Благодаря привилегированному расположению на самом ослепительном побережье Испании, эти объекты предлагают не просто дом, но и приглашение жить полной жизнью.
Коста -Калида и Коста-Б…
AREAbeach IV предлагает 30 исключительных домов , каждый из которых имеет частные участки, летние кухни и бассейны. Каждая деталь тщательно отобрана, чтобы гарантировать высококачественную отделку и урбанизацию, которая максимально заботится о каждом аспекте вашего благополучия.