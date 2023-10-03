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Виллы в Испании

Мурсия
61
Los Alcazares
57
Altea
54
el Campello
35
San Javier
34
Torre Pacheco
28
Балеарские острова
26
Teulada
25
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4 027 объектов найдено
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 770 м²
€2,79 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 461 м²
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Количество этажей 2
Живописные дома в Малаге Михас рядом с полем для гольфа El Chaparral Эти дома с просторными …
€1,77 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с общественным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Вилла в Санта Розалия Курорт, Торре Пачеко, Мурсия Недвижимость является частью жилого компл…
€460,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Роскошная вилла в Канута Ифач, Кальпе, Коста Бланка Север Это великолепное свойство, которое…
€1,16 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Мы представляем эту великолепную виллу с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, готовую к заселе…
€300,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Террасный дом в Эль Альбире, Коста Бланка, Испания. Фантастический террасный дом расположен …
€450,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Barbate, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Barbate, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
ЗАХОРА  Барбате, Кадис, Андалусия, Испания  Коста-де-ла-Лус  650 000 евро &nb…
€650,000
Вилла 2 спальни с мебелью, с барбекю, с Home appliances в La Janda, Испания
Вилла 2 спальни с мебелью, с барбекю, с Home appliances
La Janda, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Вехер-де-ла-Фронтера,  €180,000 ИПОТЕКА  !  НЕ ОБМЕНЯЕТСЯ!  ~30 м от пля…
€180,000
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вехер-де-ла-Фронтера,165 000 евро ~700 м от пляжа  Участок в деревенском стиле 500…
€165,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Продается вилла в Альтеа-ла-Велья, Коста Бланка Недвижимость имеет вид на море, 3 спальни, 3…
€799,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cabo Roig, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cabo Roig, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Роскошная Вилла в Ла-Зения, Коста-Бланка, После Ремонта. Современная вилла в Ориуэле, Аликан…
€519,000
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
3-спальные дома недалеко от пляжа в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Эти дома расположены на пр…
€449,000
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа в Villa Martin, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа
Villa Martin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Виллы в Голубой Лагуне, Вильямартин, Коста Бланка 5 Отдельных домов с 3 спальнями и 3 ванным…
€399,900
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Эксклюзивные виллы в Альфас-дель-Пи, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 12 домов с де…
€595,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€494,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€534,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€664,000
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€514,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€655,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,22 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Этаж 3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Этаж 2/3
Отдельно стоящий Дом у Пляжа Сан-Хуан, Аликанте Этот замечательный дом, расположенный на про…
€930,000

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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