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4 027 объектов найдено
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Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
770 м²
€2,79 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
461 м²
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
4
4
353 м²
2
Живописные дома в Малаге Михас рядом с полем для гольфа El Chaparral Эти дома с просторными …
€1,77 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
4
4
330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
6
6
366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
3
2
240 м²
Вилла в Санта Розалия Курорт, Торре Пачеко, Мурсия Недвижимость является частью жилого компл…
€460,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
5
4
217 м²
2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
3
190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Кальпе, Испания
4
3
246 м²
Роскошная вилла в Канута Ифач, Кальпе, Коста Бланка Север Это великолепное свойство, которое…
€1,16 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
3
3
137 м²
Мы представляем эту великолепную виллу с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, готовую к заселе…
€300,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
3
2
130 м²
Террасный дом в Эль Альбире, Коста Бланка, Испания. Фантастический террасный дом расположен …
€450,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Barbate, Испания
4
4
195 м²
ЗАХОРА Барбате, Кадис, Андалусия, Испания Коста-де-ла-Лус 650 000 евро &nb…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с мебелью, с барбекю, с Home appliances
La Janda, Испания
2
1
55 м²
Вехер-де-ла-Фронтера, €180,000 ИПОТЕКА ! НЕ ОБМЕНЯЕТСЯ! ~30 м от пля…
€180,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Vejer de la Frontera, Испания
2
1
50 м²
Вехер-де-ла-Фронтера,165 000 евро ~700 м от пляжа Участок в деревенском стиле 500…
€165,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Altea, Испания
3
3
225 м²
Продается вилла в Альтеа-ла-Велья, Коста Бланка Недвижимость имеет вид на море, 3 спальни, 3…
€799,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cabo Roig, Испания
5
3
140 м²
Роскошная Вилла в Ла-Зения, Коста-Бланка, После Ремонта. Современная вилла в Ориуэле, Аликан…
€519,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
5
5
405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
5
5
752 м²
3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
132 м²
3-спальные дома недалеко от пляжа в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Эти дома расположены на пр…
€449,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа
Villa Martin, Испания
3
2
154 м²
Виллы в Голубой Лагуне, Вильямартин, Коста Бланка 5 Отдельных домов с 3 спальнями и 3 ванным…
€399,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
3
2
161 м²
Эксклюзивные виллы в Альфас-дель-Пи, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 12 домов с де…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
220 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€494,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
211 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€534,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
4
3
251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€664,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
2
2
189 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€514,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€655,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
267 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,22 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
4
3
535 м²
3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
5
4
275 м²
2/3
Отдельно стоящий Дом у Пляжа Сан-Хуан, Аликанте Этот замечательный дом, расположенный на про…
€930,000
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