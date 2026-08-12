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Виллы в Испании

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5 471 объект найдено
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
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Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Новая вилла на продажу в Полопе. Готова к заселению. Новостройка, состоящая из двух этажей,…
$542,047
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$864,852
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Современные одноэтажные виллы в курортном комплексе Altaona Golf Resort в Мурсии Пр…
$551,771
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Вилла в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Эксклюзивные виллы на первой линии поля для гольфа в Хасиенда-дель-Аламо, Коста-Калида &…
$713,611
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,88 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
$705,008
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые двухквартирные дома с туристической лицензией в La Manga Club — элитная инвестиция в п…
$520,088
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТAНА, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл в …
$1,13 млн
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Вилла в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Эксклюзивные виллы на первой линии поля для гольфа в Хасиенда-дель-Аламо, Коста-Калида &…
$715,922
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Вилла в Ibiza, Испания
Вилла
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Эксклюзивная обновлённая вилла в Can Furnet с южной ориентацией и великолепными видами на мо…
$3,05 млн
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новые двухквартирные дома с туристической лицензией в La Manga Club — элитная инвестиция в п…
$462,300
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Cumbre del Sol, эта вилла предлагает уникальный образ жи…
$3,00 млн
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенное в очаровательном муниципалитете Лос-Монтесинос, это эксклюзивное предложение в…
$547,740
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Новые двухквартирные дома с туристической лицензией в La Manga Club — элитная инвестиция в п…
$421,849
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Вилла 4 комнаты в Bigastro, Испания
Вилла 4 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Вистабелья Гольф, Ориуэла Виллы расположены в жи…
$506,227
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$427,662
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Эта отдельно стоящая вилла, готовая к заселению, расположена в благоустроенной урбанизации Л…
$1,03 млн
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$864,852
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта недавно построенная отдельно стоящая вилла, расположенная прямо на берегу моря и с потря…
$2,08 млн
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТAНА, МУРСИЯ Новое строительство красивых вилл в го…
$1,11 млн
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$427,662
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Вилла в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Эксклюзивные виллы на первой линии поля для гольфа в Хасиенда-дель-Аламо, Коста-Калида &…
$765,456
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Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Расположенные в престижном районе Сьюдад-Кесада, эти эксклюзивные виллы предлагают среду рос…
$1,83 млн
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТAНА, МУРСИЯ Новое строительство красивых вилл в го…
$1,27 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями и собственным бассейном в Ла Зении. Отдельная угловая вилла с …
$574,810
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$1,49 млн
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс вилл в Кондадо …
$339,459
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Вилла 6 комнат в Casares, Испания
Вилла 6 комнат
Casares, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла рядом с полем для гольфа в Касаресе Готовый проект расположен в муниципалитете…
$7,50 млн
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