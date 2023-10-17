la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

от €242,000

Сдача в: 2025

BREEZE - это новое частное и закрытое сообщество, созданное для того, чтобы жить с максимальной функциональностью, наблюдая за Средиземным морем, в очень тихом районе, с легким общением и недалеко от пляжей, ( менее 8 км от Кала Финестрата ) и эксклюзивного поля для гольфа Puig Campana, Mall, Рестораны, школы, аптеки, банки и La Marina. ТИПОЛОГИЯ домов: 2-3 BR Apartments + 2 бани и 3 BD Townhouses Каждый дом спроектирован с великолепным видом на общие зоны с видом на бассейн и частные сады, улучшая природную среду, горизонт Бенидорма и некоторые объекты также имеют вид на море. BREEZE - это закрытое сообщество, построенное с превосходными качествами и прекрасной отделкой. Удобства Жилого: Частная открытая парковка Кладовки Ландшафтные садовые зоны Детская игровая площадка Общий бассейн Зона хранения цикла Буксиры и виллы имеют по желанию частный бассейн 55 км от аэропорта Удобства дома: Аэротермальная система для горячей воды Солнечные тепловые панели для поддержки электроснабжения А / С и нагреватель с тепловым насосом в комплекте Двойное остекление во всех окнах Предварительная установка для электромобиля Кухня оборудована стеклокерамической плитой, электрической духовкой и вытяжной плитой Моторизованные ставни с выключателем управления в спальнях и гостиной. Дата доставки: март 2025 Расположение: 45 минут езды от международного аэропорта, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны, 1 и ½ час от Валенсии и 35 минут от города Аликанте. КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, солнечная и мягкая, круглый год. СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступная по сравнению, например, с крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, где стандарт выше на 31% в потребительских ценах Цена и условия оплаты: 2 BD + 2 ванны с 72 м2 жилой площади + 43 м террасы - от 242.000 € 3 BD + 2 ванны с 83 м2 жилой площади + 52 м террасы - от 262.000 € 3 BD + 3 ванны, ТУАЛЫ: 176 мт 2 + 17 м террасы + 67 м частного сада - от 367.000 € Бронирование: 6.000 € плюс IVA = 6.600 € 30 дней с момента бронирования: 30% 6 месяцев из резерва: 10% Вручение ключей: март 2025 года: 60% остаток оплачивается по нотариальной подписи ( IVA, нотариус и регистрация имущества, не включены ) Хотите узнать больше? Позвоните мне, и я буду более чем рад предоставить дополнительную информацию