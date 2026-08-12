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Виллы на берегу моря в Испании

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13
Марбелья
208
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256 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
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Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,88 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы на стадии планирования с видом на море в популярном районе Фуэнхиролы Этот выдающийся …
$3,42 млн
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Вилла 7 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 7 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 259 м²
Современные виллы в окружении природы в Бенаависе Бенаавис — одно из самых привлекательных м…
$13,03 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с большим бесконечным бассейном и потрясающим видом на море, окружённая прир…
$1,15 млн
НДС
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Вилла с участком рядом с морем в Punta prima (Orihuela Costa).   ОТДЕЛЬНАЯ ВИЛЛА С УЧ…
$1,03 млн
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Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла класса люкс с бассейном-инфинити, большими террасами и прекрасным видом…
$2,78 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Марбелья, Испания
Вилла 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 683 м²
Количество этажей 2
Большая вилла класса люкс в Марбелье с бассейном, лифтом и террасой на крыше с потрясающим п…
$2,09 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Изысканная роскошная вилла с большим бассейном, садом и видом на море, расположенная на голь…
$1,19 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Элитная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и прекрасным видом на море, расположен…
$1,72 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Ojen, Испания
Вилла 6 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 917 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,50 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Улучшенная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, тренажерным залом, с…
$1,45 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Teulada, Испания
Вилла 4 комнаты
Teulada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 631 м²
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и прекрасным видом на море…
$2,47 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 633 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла высокого класса с большой террасой, частным бассейном, тренажерным залом, ки…
$3,91 млн
НДС
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Вилла 7 комнат в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 7 комнат
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 506 м²
Роскошная отдельная вилла с 6 спальнями и панорамным видом на море в Аликанте Вилла располож…
$4,95 млн
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Вилла 6 комнат в Polop, Испания
Вилла 6 комнат
Polop, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Роскошная современная вилла с просторными комнатами, частным бассейном, прекрасной террасой …
$636,570
НДС
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 329 м²
Элитная вилла с просторной гостиной, бассейном, потрясающим видом на море и большим подвалом…
$3,49 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 6 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 4
Просторные виллы в эксклюзивном районе Финестрат на Коста-Бланке Эти виллы расположены в одн…
$3,35 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 800 м²
Отдельная вилла в районе Кампоамор. Отдельная вилла с большим садом, гаражом и частным бассе…
$1,28 млн
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Вилла 6 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 6 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 546 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с видом на море и горы в закрытом комплексе курортного типа в Марбелье Стиль…
$6,51 млн
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Вилла 7 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 7 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 701 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с видом на море и горы в закрытом комплексе курортного типа в Марбелье Стиль…
$12,78 млн
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Вилла 5 комнат в Ориуэла, Испания
Вилла 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Отдельные виллы с 3 и 4 спальнями на берегу моря в Аликанте Эти отдельные виллы находятся в …
$1,38 млн
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Вилла 11 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 11 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 275 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, кинозалом и потряс…
$5,59 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Teulada, Испания
Вилла 8 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 610 м²
Количество этажей 1
Превосходная вилла класса люкс с современным дизайном, большими террасами, потрясающим видом…
$2,20 млн
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Вилла 4 комнаты в Альтеа, Испания
Вилла 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая превосходная вилла с современным дизайном, бесконечным бассейном и потрясающим …
$2,13 млн
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Вилла 6 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 6 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном с видом на море рядом с полем для гольфа в Бенаависе Эта вилла расположена…
$4,93 млн
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Вилла 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Привлекательная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим видом на …
$480,762
НДС
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Вилла 4 комнаты в Pulpi, Испания
Вилла 4 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
Премиальная пляжная вилла с террасой на крыше, частным садом и оздоровительной спа-зоной, ра…
$556,896
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Вилла 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Вилла 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 4
Живописные отдельные виллы с видом на море в Ла-Нусии, Аликанте Эти элегантные виллы располо…
$698,860
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