Квартира в новостройке Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид

Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$281,182
;
27
ID: 33093
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    автономное сообщество Валенсия
  • Деревня
    Монфорте-дель-Сид

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с 3 спальнями по выгодной цене в Монфорте-дель-Сид, рядом с полем для гольфа

Квартиры расположены в нескольких метрах от поля для гольфа в Монфорте-дель-Сид. Это небольшой городок в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Город имеет богатую историю, уходящую корнями в глубокую древность. Он был заселен с доисторических времен, о чем свидетельствуют различные археологические памятники в окрестностях. На него оказывали влияние различные культуры, в том числе римляне и мавры. Монфорте-дель-Сид сохранил свой традиционный испанский шарм: узкие улочки, побеленные здания и непринужденная атмосфера, характерная для многих испанских городов. В течение всего года здесь проводятся различные местные фестивали, которые часто включают в себя традиционную музыку, танцы и блюда местной кухни. Несмотря на то что Монфорте-дель-Сид сравнительно небольшой, в нем есть несколько достопримечательностей – например, церковь апостола Сантьяго с характерной архитектурой. Из города также открываются прекрасные виды на окрестности, особенно на близлежащие горные хребты. В общем, Монфорте-дель-Сид - это привлекательный испанский городок с историческим наследием, традиционной архитектурой и теплой дружеской атмосферой, приглашающий посетителей окунуться в подлинную испанскую жизнь, оторвавшись от шума и суеты крупных городов.

Предлагаемые на продажу квартиры в Монфорте-дель-Сид находятся в нескольких минутах ходьбы от поля для гольфа и международной школы Magno. Они также расположены в 6 км от центра города Монфорте-дель-Сид, в 15 км от центра города Эльче, в 17 км от центра Аликанте и пляжа и всего в 21,3 км от международного аэропорта Аликанте.

На территории комплекса есть большой общий бассейн, пышные сады и парковка.

Внутри квартир есть три спальни и две ванные комнаты. Все квартиры поставляются с полностью меблированными кухнями, оборудованными стеклокерамической варочной поверхностью, вытяжкой и духовкой. В них также есть кондиционер с тепловым насосом, аэротермальная горячая вода, гладкая белая краска на стенах и потолке, двери и окна ПВХ с двойным остеклением, а также встроенные шкафы в спальнях. Квартиры на первом этаже имеют сад, а дуплексы – большие террасы.


ALC-00947

Местонахождение на карте

Монфорте-дель-Сид, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Квартира в новостройке Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$281,182
