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Квартиры-студии в Испании

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4
Аликанте
4
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16
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12
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55 объектов найдено
Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
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Студия 3 спальни в Михас, Испания
Студия 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
The Meadows - это новый проект в La Cala Resort, образованный 26 просторными таунхаусами в п…
$788,130
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе El Chaparral в Costa del Silencio. Полностью отремонтирована и …
$122,460
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LDV InvestLDV Invest
Студия 3 спальни в Михас, Испания
Студия 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Новый проект в La Cala Resort состоит из прифронтовых таунхаусов для гольфа с панорамным вид…
$738,596
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на продажу апартамент-студио в туристическом …
$238,432
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Студия 3 спальни в Михас, Испания
Студия 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
The Meadows - это новый проект в La Cala Resort, образованный 26 просторными таунхаусами в п…
$749,539
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Студия 3 спальни в Finestrat, Испания
Студия 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Природа - это жилой проект 3-спальных таунхаусов, расположенных в Balcón de Finestrat, мирно…
$502,245
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Представляем нашим клиентам уютную и светлую студию в востребованном комплексе Club Paraiso.…
$262,406
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$472,443
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Студия 3 спальни в Михас, Испания
Студия 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
The Meadows - это новый проект в La Cala Resort, образованный 26 просторными таунхаусами в п…
$788,130
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Студия 3 спальни в Bel Air, Испания
Студия 3 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Последний оставшийся дом - эксклюзивное развитие в Канцеладе, ЭстепонаНе упустите последнюю …
$512,881
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается студия в комплексе Castle Harbor в Los Cristianos. Полностью меблированная, состои…
$162,114
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Студия 2 спальни в Capdepera, Испания
Студия 2 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Олиу - это жилой проект, расположенный в самом сердце Капдеперы, очаровательного города Майо…
$661,569
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Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается студия в San Eugenio Alto в комплексе Ocean View. Общая площадь составляет 52 м2. …
$146,952
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
$145,786
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия, общей площадью 40 м2.  Гостиная, американская кухня, небольшая прихожая со…
$154,533
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Студия 3 спальни в Михас, Испания
Студия 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
The Meadows - это новый проект в La Cala Resort, образованный 26 просторными таунхаусами в п…
$788,130
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Студия 2 спальни в Capdepera, Испания
Студия 2 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Олиу - это жилой проект, расположенный в самом сердце Капдеперы, очаровательного города Майо…
$535,008
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
$92,137
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Мы предлагаем эту современную студию на продажу в комплексе Санта-Мария, Торвискас Moderna. …
$263,118
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Студия 3 спальни в Manilva, Испания
Студия 3 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Между Эстепоной и Сотогранде, в перспективном районе Манильвы, лежит этот эксклюзивный проек…
$671,756
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Комплекс расположен в 2  минута…
$102,633
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Эксклюзив! Уютная и светлая студия в престижном комплексе Paraíso Royal, расположенном в сам…
$300,989
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$381,599
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Площадь 35 м²
В продаже студия, которая располагается в резиденции Chaparal, в районе Costa del Silencio. …
$81,640
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Терраса, Общий бассеин
$291,183
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Студия 3 спальни в Istan, Испания
Студия 3 спальни
Istan, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Новая застройка ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES, в Сьерра-де-лас-Ньевес, на склонах Ла Конча, н…
$692,190
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
$139,954
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Студия 3 спальни в Esporles, Испания
Студия 3 спальни
Esporles, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Последние 2 единицы.Es Voltor - это застройка, состоящая из 13 двухэтажных таунхаусов, постр…
$988,318
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Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
$156,282
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