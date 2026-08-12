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Шале в Испании

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автономное сообщество Валенсия
32
Аликанте
32
Мурсийский Регион
18
Марина-Баха
5
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62 объекта найдено
Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 304 м²
Мы представляем поистине уникальный и особенный CASA в центре Мухамиэля, расположенный рядом…
$675,455
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 659 м²
У нас есть эта эксклюзивная вилла для продажи в районе Лос-Гирасоль, есть гостиная с деревян…
$854,637
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Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 313 м²
Откройте для себя новую концепцию жизни в привилегированной природной среде, на фоне моря и …
$882,337
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 454 м²
Откройте для себя эту великолепную виллу, расположенную в Mutxamel в той же урбанизации La H…
$906,116
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представл…
$1,33 млн
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Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 229 м²
Откройте для себя новую концепцию жизни в привилегированной природной среде, на фоне моря и …
$675,621
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Т…
$1,29 млн
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$963,804
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Шале 7 комнат в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Шале 7 комнат
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
Two-story villa, typical Catalan style, with new fence, sliding door and independent entranc…
Цена по запросу
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 217 м²
Вилла для продажи в Mutxamel - La Huerta Casamayor Real Estate представляет эту великолепную…
$376,320
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Шале 5 комнат в Santa Susanna, Испания
Шале 5 комнат
Santa Susanna, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА-СУСАНЕ, БАРСЕЛОНА: ВАШ ОАЗИС СПОК…
$668,736
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Шале 2 спальни в Санта-Пола, Испания
Шале 2 спальни
Санта-Пола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
$282,377
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Шале 4 комнаты в Serrabrava, Испания
Шале 4 комнаты
Serrabrava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот впеч…
$1,36 млн
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Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
$262,561
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Шале 2 спальни в Торре-Пачеко, Испания
Шале 2 спальни
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
$207,968
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Шале 2 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Виллы с 3 спальнями Великолепные недавно построенные виллы с 3 спальнями, 2 или 3 ванными, ч…
$267,416
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Шале 4 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
$539,985
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Шале 3 спальни в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Шале 3 спальни
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
$376,503
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Шале 6 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 6 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ В КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Очень красивый дом, построенны…
$854,377
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Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Вилла расположена в тихой и знакомой урбанизации, где есть парк, где можно провести время со…
$247,432
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
$321,018
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Шале 3 спальни в el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Теплый и светлый пентхаус в районе Блинкер, рядом с торговыми центрами и в очень хорошем мес…
$188,049
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Шале 3 спальни в Торре-Пачеко, Испания
Шале 3 спальни
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
$275,937
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Шале 2 спальни в Торре-Пачеко, Испания
Шале 2 спальни
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
$221,443
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Шале 3 спальни в Lorca, Испания
Шале 3 спальни
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современный дизайн, отличное качество постройки Шале состоят из 3 или 4 спален, расположены …
$266,525
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Шале 2 спальни в San Javier, Испания
Шале 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
$223,425
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Шале 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$282,377
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Шале 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Шале 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Шале с 3 спальнями Новая урбанизация с шале с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
$280,891
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Шале 2 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
$247,204
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Шале 5 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 5 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ТОССА-ДЕ-МАР  Фантастический современный дом с …
$2,73 млн
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