Квартира в новостройке Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона

$416,062
ID: 36528
Дата обновления: 06.05.2026

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Каталония
  • Район
    Valles Occidental
  • Город
    Сабадель

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в Сабаделе, Барселона, в проекте с бассейном и парковкой в спокойном городском окружении

Ковадонга — это спокойное место в городе Сабадель в провинции Барселона, которое находится в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры. В нескольких минутах ходьбы расположены супермаркеты, магазины, парки и железнодорожный вокзал. Это обеспечивает удобный доступ к Барселоне как на общественном транспорте, так и по шоссе.

Квартиры на продажу в Барселоне расположены в Сабаделе, в 250 м от железнодорожного вокзала Sabadell Centre, в 2,4 км от коммерческого района и торгового центра Eix Macià и в 2,5 км от парка Каталонии.

Проект включает в себя 52 квартиры, подземную парковку и складские помещения и построен с учетом высоких стандартов энергоэффективности. Комплекс предлагает благоустроенный общий сад, бассейн с ограждением и крытый гараж с предварительной установкой для зарядки электромобилей.

Каждая квартира оборудована кухней открытой планировки со встроенной техникой, аэротермальной системой с воздуховодами для отопления и охлаждения, ванными комнатами с душем или ванной, собственными террасами или балконами, прачечной, предназначенной для размещения стиральной машины/сушилки и блока аэротермальной системы, дополнительной интеллектуальной системой сигнализации с дистанционным управлением.


