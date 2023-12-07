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Продажа новостроек в Марина-Альта

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Коттеджный поселок Cumbre del Sol, Hiszpania
Коттеджный поселок Cumbre del Sol, Hiszpania
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
от
€434,000
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
✅ Недавно построенные апартаменты с современной архитектурой, 2 спальни и 2 ванные комнаты, кухня, выходящая в гостиную, несколько моделей на выбор, терраса и сад на первом этаже, а также терраса и солярий на втором этаже, все обустроено так, чтобы сделать все возможное. использование пространства, наслаждаясь средиземноморским светом и предлагая дополнительный комфорт каждый день. ✅ Квартиры оборудованы полом с подогревом, системой кондиционирования/отопления с термостатом в гостиной и системой горячего водоснабжения. ✅ Общие помещения предназначены для отдыха и семейного отдыха: бассейн, окруженный большими солнечными террасами, детская игровая площадка, социальный клуб, сады и парковки. В нескольких минутах ходьбы от бухты Кала-дель-Ллебейг, центра Морайры и, конечно же, всех услуг, доступных в урбанизации Кумбре-дель-Соль. ✅ Montecala Gardens расположен в уникальном месте с прекрасным видом на Средиземное море и является идеальным местом для проведения свободного времени с семьей. ✅ Вы также можете воспользоваться теми же услугами, которые находятся у вас под рукой, в офисе Residential Cumbre del Sol, рыночном центре, супермаркете, аптеках, аптеках и ресторанах, теннисных кортах и гребных кортах, пешеходных дорожках, начальной школе Леди Элизабет, средней школе, центре верховой езды, пляжи и бухты с пляжными барами, недалеко от нас есть рестораны высшего уровня со звездой Мишлен, гольф-клубы, парусные клубы, все мы уги для проживания и использования их круглый год.
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