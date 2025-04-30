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Новостройки в Кальпе, Испания

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Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Кальпе, Испания
от
$857,253
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Площадь 74–109 м²
3 объекта недвижимости 3
Isea Views - это две 18-этажные башни в шикарном жилом комплексе. В комплексе есть открытый бассейн с дорожкой для плавания, площадка для игры в падель, петанк, настольный теннис, лужайка для гольфа, смотровая площадка на соляные равнины и детская игровая площадка. Также в одной из башен ест…
Агентство
EspanaTour
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