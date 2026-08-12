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Квартиры на берегу моря в Испании

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2393
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140
Марбелья
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997 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$325,948
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$654,672
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$614,260
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Михас, Испания
Квартира 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$557,683
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Квартиры с большими террасами и видом на поле для гольфа в Михасе Квартиры находятся в попул…
$737,369
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$369,870
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Квартира 2 комнаты в Михас, Испания
Квартира 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Квартиры в уютном жилом комплексе в Михасе в окружении зелени Квартиры расположены в престиж…
$405,477
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$1,02 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$910,998
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$650,053
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$258,909
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$583,085
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Квартира 3 комнаты в Casares, Испания
Квартира 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
--- Наше комплексное предложение: -  Специальные знания и опыт в сфере новостройки -  …
$582,947
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Квартиры с 1 и 2 спальнями и общим бассейном рядом с пляжем в Торревьехе Жилой комплекс расп…
$517,952
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями рядом с морем в районе Пунта Прима. Квартира с панорамными видами на …
$462,724
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Пентхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Квартиры с панорамным видом в комплексе с привилегированным расположением в Эстепоне Квартир…
$646,772
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Квартира 3 комнаты в Benahavis, Испания
Квартира 3 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Квартиры в Малаге на продажу недалеко от Марбельи и пляжей Пуэрто-Бануса Малага — одно из са…
$1,35 млн
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Район Эль-Игерон, расположенный между Б…
$867,835
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, бассейнами, спор…
$426,043
НДС
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Новые квартиры с видом на море в районе Эль-Игерон, Фуэнхирола Предлагаемые на продажу кварт…
$955,262
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 5/5
Великолепный пентхаус на пляже с потрясающим видом на море, просторной террасой и бассейном,…
$622,681
НДС
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Квартира 4 комнаты в Дения, Испания
Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Элитные апартаменты премиум-класса с потрясающим видом на море В этом престижном курорте …
$595,250
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 5/5
Удивительный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мо…
$648,457
НДС
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Квартира 3 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Квартиры с великолепным видом в престижном районе Марбельи Эти новые квартиры расположены в …
$686,261
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Уютная квартира после ремонта  расположена в небольшом городке Сан Педро дель Пинатар в…
$255,661
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Эксклюзивном Комплексе с Большими Тропическими Садами в Эстепоне Квартиры с прост…
$1,25 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и захватывающим видом на м…
$477,810
НДС
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Потрясающие квартиры и пентхаусы с видом на море в Эстепоне, Малага Эстепона, известная как …
$925,745
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Современные квартиры с видом на море и горы в тихом районе Михаса Михас – один из самых прив…
$466,950
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Современная квартира на первом этаже с потрясающим видом на море, общим бассейном и зоной от…
$347,624
НДС
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Типы недвижимости в Испании

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