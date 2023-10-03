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Коттеджи в Испании

Андалусия
50
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52 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Испания, Испания
Коттедж 3 спальни с furnishings
Испания, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€390,000
Коттедж 6 спален в Granadilla de Abona, Испания
Коттедж 6 спален
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 500 м²
Мы продаем деревенскую финку в отличном месте, в пяти минутах от южного аэропорта и в пятнад…
€495,000
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом в Марбелья, Испания
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом
Марбелья, Испания
Площадь 180 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 800 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 850 000. […
€800,000
Коттедж с гаражом, с садом, с подвалом в Mijas, Испания
Коттедж с гаражом, с садом, с подвалом
Mijas, Испания
Площадь 122 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 260 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 499 000. […
€260,000
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом в Марбелья, Испания
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом
Марбелья, Испания
Площадь 298 м²
Nueva Promoción: Precios desde & евро; & Amp; NBSP; 1 602 000 гаста и евро; & Amp; NBSP; 1 9…
€1,60 млн
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Estepona, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
Площадь 101 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 409 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 688 0…
€409,000
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Марбелья, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
Площадь 243 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 025 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 217 00…
€1,03 млн
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Марбелья, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
Площадь 307 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 699 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 749 0…
€699,000
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Estepona, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
Площадь 145 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 462 372 гаста & евро; & amp; nbsp; 532 0…
€462,372
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Марбелья, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
Площадь 412 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 1 495 950 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 8…
€1,50 млн
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Benahavis, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Benahavis, Испания
Площадь 365 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 975 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 390…
€975,000
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Estepona, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
Площадь 156 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 439 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 798 5…
€439,000
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Estepona, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
Площадь 205 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 2 550 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 2 550 00…
€2,55 млн
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Estepona, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
Площадь 166 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 580 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 590 000. […
€580,000
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Mijas, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Mijas, Испания
Площадь 181 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 598 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 598 000. […
€598,000
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом в Benalmadena, Испания
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом
Benalmadena, Испания
Площадь 178 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 486 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 586 0…
€486,000
Коттедж 3 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Предлагается на продажу коттедж на первой линии в трёх уровнях площадью 120 кв. м. с собстве…
€300,000
Коттедж 3 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€570,000
Коттедж 3 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается таунхаус на возвышенности с очень красивым видом на море.  1 этаж: гостиная с кухн…
€350,000
Коттедж 3 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус в комплексе расположеном на возвышенности на первой линии. До туристическ…
€450,000
Коттедж 5 спален у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 5 спален у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€450,000
Коттедж 3 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€380,000
Коттедж 3 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€315,000
Коттедж 5 спален у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 5 спален у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€450,000
Коттедж 3 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Комплекс расположен в элитном районе в тихом месте. Коттеджи имеют 2 уровня, участок 1000-12…
€270,000
Коттедж 4 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 4 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Продается отдельно стоящий таунхаус с видом на море. Комплекс расположен в тихом месте в поп…
€325,000
Коттедж 4 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 4 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Продается отдельно стоящий коттедж  с видом на море. В комплексе всего 3 дома, общая площадь…
€500,000
Коттедж 2 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 2 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
 Продается отдельно стоящий таунхаус в комплексе. Тихое место в окружении природы. До песчан…
€185,000
Коттедж 2 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 2 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается таунхаус в комплексе, всего в 150 метрах от красивейшего песчаного пляжа. Комплекс…
€155,000
Коттедж 2 спальни у моря в Андалусия, Испания
Коттедж 2 спальни у моря
Андалусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается 2 таунхауса в комплексе на 1 линии. Интерьером занимался профессиональный дизайнер…
€180,000

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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