Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага

Виллы с видом на море и просторными террасами в престижном районе Малаги

Лагос — живописная прибрежная деревушка на востоке Велес-Малаги, между Эль-Морче и Мескитильей. Это место сохранило настоящий андалузский дух: белые дома, спокойная набережная и сторожевая башня XVII века Торре-де-Лагос, возвышающаяся над морем. Пляж Плайя-де-Лагос славится золотистым песком и спокойной водой — он идеально подходит для купания, паддл-серфинга и отдыха на солнце. Благодаря мягкому климату и умиротворяющей атмосфере, Лагос — отличное место для тех, кто ищет тишину и аутентичность у Средиземного моря.

Виллы на продажу в Малаге расположены всего в 1 км от пляжа, в 15 км от центра Велес-Малаги, в 44 км от центра Малаги и в 57 км от международного аэропорта Малаги.

Проект расположен в действительно привилегированном месте — на природном возвышении с панорамным видом на море. Уединенное, зеленое окружение сочетается с удобной транспортной доступностью. Всего за 3 минуты можно доехать до Эль-Морче, а за 15 минут — до Торрокса или Торре-дель-Мар. Это идеальный баланс между спокойствием и близостью к инфраструктуре.

Комплекс включает 45 двухквартирных вилл, каждая из которых ориентирована на юго-восток, юг или юго-запад — для максимального солнечного света и великолепных видов. Проект спроектирован с заботой об окружающей среде, архитектура органично вписывается в природный ландшафт.

Каждая вилла включает 3 спальни, просторные террасы для наслаждения климатом, частную парковку и доступ к общим зонам с бассейном. Озеленение и благоустройство создают ощущение уюта и уединения. Этот проект — прекрасная возможность для жизни или инвестиций в уникальном месте с морским видом, экологичным дизайном и высоким качеством жизни.

AGP-00985