  2. Испания
  3. Ориуэла
  4. Квартира в новостройке Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа

Квартира в новостройке Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа

Ориуэла, Испания
от
$719,737
;
45
ID: 33223
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    автономное сообщество Валенсия
  • Район
    Вега-Баха-дель-Сегура
  • Город
    Ориуэла

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка

Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний рынок на улице Николя де Бюсси. Эти квартиры представлены в вариантах с 2, 3 и 4 спальнями, предлагая потенциальным жильцам широкий выбор.

Современные квартиры в Ориуэле, Аликанте, находятся в выгодном месте, всего в 700 метрах от прекрасного пляжа, в 1 километре от известного торгового центра «La Zenia Boulevard», в 5 км от больницы Торревьехи, в 50 км от международного аэропорта Аликанте и в 54 км от аэропорта Мурсии.

К услугам жителей этого сообщества есть большой общий бассейн, зеленые зоны и затененные места, что делает его восхитительным местом для отдыха и расслабления.

Квартиры с качественной отделкой обустроены в соответствии с высокими стандартами, оснащены современной мебелью, полностью укомплектованной кухней со столешницей из белого мрамора и современными ванными комнатами с душевой кабиной.


ALC-00375

Местонахождение на карте

Ориуэла, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Площадь 82–108 м²
2 объекта недвижимости
Комплекс Orizonne находится в природной зоне, всего в 2 км от центра Вильяхойосы и 10 км от Бенидорма. Недалеко расположены пляжи Парадис, Болноу и Аспарайо. Вильяхойоса — тихий и уютный городок на Коста-Бланке, где есть все необходимое для комфортной жизни. Комплекс имеет развитую инфраструктуру
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
82.0
419,058
Квартира 3 комнаты
108.0
454,977
