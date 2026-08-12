Испания обладает приятным средиземноморским климатом. Она является одной из немногих представителей стран Европейского Союза, где солнце светит 300 дней в году, а протяженная береговая линия граничит с теплыми водами. Этим страна привлекает жителей Германии и Франции, которые хотят поменять холодные воды Атлантики и Балтики на теплое Средиземное море. Благодаря этому рынок продажи домов в Испании процветает и растет из года в год.

Особенности домов в Испании

Дома в Испании проектируются с учетом местного климата и образа жизни. Архитектура сочетает андалузские традиции с современными стандартами энергоэффективности.

Особенности испанских домов:

Патио и террасы: внутренние дворы и открытые территории (от 20 до 200 кв.м) для отдыха.

внутренние дворы и открытые территории (от 20 до 200 кв.м) для отдыха. Энергоэффективность: сертификаты класса A/B (по нормам EU Energy Label), солнечные панели и изоляция стен, снижающие расходы на охлаждение до 30%.

сертификаты класса A/B (по нормам EU Energy Label), солнечные панели и изоляция стен, снижающие расходы на охлаждение до 30%. Бассейны и сады: если купить частный дом в Испании на побережье, то в нем будет частный бассейн и зеленые зоны.

если купить частный дом в Испании на побережье, то в нем будет частный бассейн и зеленые зоны. Безопасность: в проектах предусмотрены закрытые территории с видеонаблюдением и охраной.

в проектах предусмотрены закрытые территории с видеонаблюдением и охраной. Гибкость планировок: возможность объединения комнат или добавления мансарды.

Цены на дома и виллы в Испании

Цена дома в Испании зависит от типа объекта, площади и возраста постройки, но в среднем она составляет €2670 за кв.м. На местном рынке есть много разных вариантов: от компактных бунгало до роскошных вилл и шале, а спрос на дома у моря только за 2024 год вырос на 18%.

Средняя стоимость дома в Испании:

Тип недвижимости Средняя площадь (кв.м) Средняя цена за кв.м (€) Примерная общая стоимость (€) Бунгало 50–80 1,400–1,900 70,000–152,000 Таунхаус 90–140 1,700–2,400 153,000–336,000 Дуплекс 100–180 1,900–2,700 190,000–486,000 Коттедж 120–200 2,000–2,900 240,000–580,000 Вилла 150–350 2,600–4,800 390,000–1,680,000 Шале 200–450 3,100–5,500 620,000–2,475,000 Дом у моря 100–300 2,900–5,200 290,000–1,560,000

Популярные локации Испании для покупки дома

Испанский рынок недвижимости сосредоточен в регионах с развитой инфраструктурой, а это, как правило, крупные города вроде Коста-Бланки. Тут есть протяженная линия пляжей в 218 км и 22 гольф-поля. Город ежегодно привлекает 6 млн туристов, что увеличивает спрос и цены. Купить дом в Испании здесь можно за €120,000+, а роскошная вилла обойдется в €350,000.

Другие популярные районы: