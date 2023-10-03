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8 583 объекта найдено
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Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
770 м²
€2,79 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
461 м²
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
4
4
353 м²
2
Живописные дома в Малаге Михас рядом с полем для гольфа El Chaparral Эти дома с просторными …
€1,77 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
4
2
75 м²
2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Javier, Испания
4
3
125 м²
Виллы с 3 спальнями на продажу в Сан-Хавьере Коста Калида Откройте для себя эти элегантные в…
€400,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
269 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную недвижимость в Пеньябланке, мечтательный бунгало, располо…
€2,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
4
3
213 м²
Добро пожаловать в уголок мечты, в место, где ваши фантазии становятся реальностью. Представ…
€1,79 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
4
4
330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
5
471 м²
2
Представляем просторный дом в городе Торревьеха, район Ла Мата. Дом состоит из двух уровней,…
€850,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
4
3
109 м²
2
Продается новый таунхаус в закрытой урбанизации BUNGAVILLAS SOL с бассейном в городе San Ful…
€185,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
5
210 м²
2
Представляем эксклюзивную виллу на первой линии в городе Торревьеха, район Ла Мата. Проживая…
€990,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
4
3
85 м²
Сдвоенные Дома с 2 Спальнями и Видом на Соленые Озера в Торревьехе Сдвоенные дома расположен…
€340,000
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
3
260 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,08 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
4
353 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,57 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
4
155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
4
244 м²
Эта потрясающая двухэтажная вилла представляет собой идеальное сочетание современного стиля…
€550,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
6
6
366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
3
2
240 м²
Вилла в Санта Розалия Курорт, Торре Пачеко, Мурсия Недвижимость является частью жилого компл…
€460,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
Квартиры с 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Тихий жилой район с захватывающим видо…
€249,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
84 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€239,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
2
65 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€194,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
5
4
217 м²
2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
3
190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
5
447 м²
2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,65 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
217 м²
Этот современный дуплекс расположен в новом охраняемом комплексе в Финестрате, откуда откры…
€495,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Испания, Испания
3
199 м²
Престижный курортный клуб, расположенный в одном из самых вдохновляющих природных мест на по…
€599,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Испания, Испания
4
189 м²
Престижный курортный клуб, расположенный в одном из самых вдохновляющих природных мест на по…
€1,28 млн
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