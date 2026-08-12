Испания обладает приятным средиземноморским климатом. Она является одной из немногих представителей стран Европейского Союза, где солнце светит 300 дней в году, а протяженная береговая линия граничит с теплыми водами. Этим страна привлекает жителей Германии и Франции, которые хотят поменять холодные воды Атлантики и Балтики на теплое Средиземное море. Благодаря этому рынок продажи домов в Испании процветает и растет из года в год.
Особенности домов в Испании
Дома в Испании проектируются с учетом местного климата и образа жизни. Архитектура сочетает андалузские традиции с современными стандартами энергоэффективности.
Особенности испанских домов:
- Патио и террасы: внутренние дворы и открытые территории (от 20 до 200 кв.м) для отдыха.
- Энергоэффективность: сертификаты класса A/B (по нормам EU Energy Label), солнечные панели и изоляция стен, снижающие расходы на охлаждение до 30%.
- Бассейны и сады: если купить частный дом в Испании на побережье, то в нем будет частный бассейн и зеленые зоны.
- Безопасность: в проектах предусмотрены закрытые территории с видеонаблюдением и охраной.
- Гибкость планировок: возможность объединения комнат или добавления мансарды.
Цены на дома и виллы в Испании
Цена дома в Испании зависит от типа объекта, площади и возраста постройки, но в среднем она составляет €2670 за кв.м. На местном рынке есть много разных вариантов: от компактных бунгало до роскошных вилл и шале, а спрос на дома у моря только за 2024 год вырос на 18%.
Средняя стоимость дома в Испании:
|Тип недвижимости
|Средняя площадь (кв.м)
|
Средняя цена за кв.м (€)
|Примерная общая стоимость (€)
|Бунгало
|50–80
|1,400–1,900
|70,000–152,000
|Таунхаус
|90–140
|1,700–2,400
|153,000–336,000
|Дуплекс
|100–180
|1,900–2,700
|190,000–486,000
|Коттедж
|120–200
|2,000–2,900
|240,000–580,000
|Вилла
|150–350
|2,600–4,800
|390,000–1,680,000
|Шале
|200–450
|3,100–5,500
|620,000–2,475,000
|Дом у моря
|100–300
|2,900–5,200
|290,000–1,560,000
Популярные локации Испании для покупки дома
Испанский рынок недвижимости сосредоточен в регионах с развитой инфраструктурой, а это, как правило, крупные города вроде Коста-Бланки. Тут есть протяженная линия пляжей в 218 км и 22 гольф-поля. Город ежегодно привлекает 6 млн туристов, что увеличивает спрос и цены. Купить дом в Испании здесь можно за €120,000+, а роскошная вилла обойдется в €350,000.
Другие популярные районы:
- Коста-дель-Соль. Престижный регион с 27 км пляжей и 70 гольф-полями. Виллы стоят от €900,000, таунхаусы — от €250,000. Средняя цена за кв.м – €5300, доходность аренды – 5,6%.
- Коста-Калида. Регион с лагуной Мар-Менор и 250 км береговой линии. Бунгало в Лос-Алькасаресе стоят от €90,000, виллы от €400,000. Доходность от аренды составляет 5,5%, но растет быстрее, чем в других регионах, за счет возросшего на 12% спроса.
- Тенерифе. Канарские острова с круглогодичным климатом (+20–28°C). Купить виллу в Испании на островах стоит €500,000, таунхаусы стоят дешевле — от €200,000.
- Барселона. Прибрежный пригород с международными школами и яхт-клубами. Таунхаусы в Гава-Мар стоят от €350,000, виллы — от €700,000.