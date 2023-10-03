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Дома в Испании

Эстремадура
139
San Pedro del Pinatar
101
Кастель-Пладжа-де-Аро
84
Altea
83
Los Alcazares
76
San Javier
76
Torre Pacheco
75
Мурсия
74
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8 583 объекта найдено
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 770 м²
€2,79 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 461 м²
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Количество этажей 2
Живописные дома в Малаге Михас рядом с полем для гольфа El Chaparral Эти дома с просторными …
€1,77 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в La Zenia, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Javier, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Виллы с 3 спальнями на продажу в Сан-Хавьере Коста Калида Откройте для себя эти элегантные в…
€400,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Helechosa de los Montes, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную недвижимость в Пеньябланке, мечтательный бунгало, располо…
€2,50 млн
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Добро пожаловать в уголок мечты, в место, где ваши фантазии становятся реальностью. Представ…
€1,79 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный дом в городе Торревьеха, район Ла Мата. Дом состоит из двух уровней,…
€850,000
Дом 3 спальни у моря в San Fulgencio, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается новый таунхаус в закрытой урбанизации BUNGAVILLAS SOL с бассейном в городе San Ful…
€185,000
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Представляем эксклюзивную виллу на первой линии в городе Торревьеха, район Ла Мата. Проживая…
€990,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Сдвоенные Дома с 2 Спальнями и Видом на Соленые Озера в Торревьехе Сдвоенные дома расположен…
€340,000
Дом 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Комнаты 3
Площадь 260 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,08 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 353 м²
Несомненно, это уникальный и не имеющий аналогов во всех отношениях проект. Расположенный на…
€3,57 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 244 м²
Эта потрясающая двухэтажная вилла представляет собой идеальное сочетание современного стиля…
€550,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с общественным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Вилла в Санта Розалия Курорт, Торре Пачеко, Мурсия Недвижимость является частью жилого компл…
€460,000
Таунхаус 2 спальни в Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры с 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Тихий жилой район с захватывающим видо…
€249,000
Бунгало 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€239,900
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€194,900
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,65 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Этот современный дуплекс расположен в новом охраняемом комплексе в Финестрате, откуда откры…
€495,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Престижный курортный клуб, расположенный в одном из самых вдохновляющих природных мест на по…
€599,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Испания, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 189 м²
Престижный курортный клуб, расположенный в одном из самых вдохновляющих природных мест на по…
€1,28 млн

Типы недвижимости в Испании

виллы
коттеджи
особняки
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

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