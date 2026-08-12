Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Испании

;
Торревьеха
948
Барселона
16
Марбелья
1038
Валенсия
5
Показать больше
15 919 объектов найдено
Дом 4 спальни в Михас, Испания
TOP TOP
Дом 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Калахонде. 4 кровать · 3 ванны · построено 159 м2. Компани…
$604,732
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
UP UP
Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075145 Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Vill…
$602,402
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$401,694
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Испания
Дом 2 спальни
Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Коста-дель-Соль-Ист. 2 кровать · 1 ванна · 59 м2 построен.…
$345,569
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 4 ванны · построено 145 м2. К…
$1,39 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Дом 3 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Откройте для себя ваш средиземноморский оазис в тихом жилом районе между улицами Орхидея и Т…
$415,465
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Дос-Эрманас, Испания
Дом 4 спальни
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Марбелье. 4 кровати · 4 ванны · 178 м2 построено. Компания…
$1,61 млн
Оставить заявку
Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$386,683
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Новая вилла на продажу в Полопе. Готова к заселению. Новостройка, состоящая из двух этажей,…
$542,047
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Casares, Испания
Дом 4 спальни
Casares, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 528 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Касаресе. 4 кровати · 4 ванны · построено 528 м2. Компания …
$4,85 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Испания
Дом 4 спальни
Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Коста-дель-Соль-Ист. 4 кровати · 2 ванны · 172 м2 построен…
$367,851
Оставить заявку
Дом 5 спален в Periana, Испания
Дом 5 спален
Periana, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Кортихо Бланко. 5 кровать · 4 ванны · построено 438 м2. Ком…
$3,00 млн
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$864,852
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Дом 2 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Откройте для себя исключительный жилой комплекс вилл, который обеспечивает максимальный комф…
$360,507
Оставить заявку
Дом 7 спален в Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Вилла с 7 спальнями на продажу в Марбелье - Пуэрто Банус. 7 кровать · 3 ванны · 401 м2 постр…
$2,77 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201002 Вилла №6 расположена в живописной части Полопа, среди горных пейзажей …
$606,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Код 20260719141330 Продаётся современная двухэтажная вилла в новом жилом комплексе Sierra V…
$731,401
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Современные одноэтажные виллы в курортном комплексе Altaona Golf Resort в Мурсии Пр…
$551,771
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в La Mata, Испания
Дом 3 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Если вы ищете современное жилье у моря, готовое к въезду и не требующее ремонта, это шанс, к…
$386,498
Оставить заявку
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$398,154
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Малага, Испания
Дом 2 спальни
Малага, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Málaga Centro. 2 кровати · 1 ванна · 71 м2 построен. Компа…
$403,924
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
В жилой зоне Гран-Алакант, в муниципалитете Санта Пола (Аликанте), расположена современная и…
$517,817
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Artola, Испания
Дом 3 спальни
Artola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Артоле. 3 кровать · 3 ванна · 148 м2 построено. Компания M…
$745,518
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Casares, Испания
Дом 2 спальни
Casares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Гауцине. 2 кровать · 1 ванна · построено 60 м2. Компания M…
$287,805
Оставить заявку
Вилла в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Эксклюзивные виллы на первой линии поля для гольфа в Хасиенда-дель-Аламо, Коста-Калида &…
$713,611
Оставить заявку
Таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Расположенные в Сан-Педро-дель-Пинатар, эти таунхаусы предлагают отличный вариант для тех, к…
$437,039
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Benahavis, Испания
Дом 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Бенахависе. 4 кровати · 3 ванны · построено 289 м2. Компан…
$1,38 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную самостоятельную виллу, расположенную в одной из самых востребованн…
$797,531
Оставить заявку
Дом 6 спален в Дос-Эрманас, Испания
Дом 6 спален
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Малаге. 6 кровать · 6 ванна · 700 м2 построено. Компания MU…
$2,19 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Испании

виллы
замки
коттеджи
особняки
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Испании

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Испания обладает приятным средиземноморским климатом. Она является одной из немногих представителей стран Европейского Союза, где солнце светит 300 дней в году, а протяженная береговая линия граничит с теплыми водами. Этим страна привлекает жителей Германии и Франции, которые хотят поменять холодные воды Атлантики и Балтики на теплое Средиземное море. Благодаря этому рынок продажи домов в Испании процветает и растет из года в год.

Особенности домов в Испании

Дома в Испании проектируются с учетом местного климата и образа жизни. Архитектура сочетает андалузские традиции с современными стандартами энергоэффективности. 

Особенности испанских домов:

  • Патио и террасы: внутренние дворы и открытые территории (от 20 до 200 кв.м) для отдыха.
  • Энергоэффективность: сертификаты класса A/B (по нормам EU Energy Label), солнечные панели и изоляция стен, снижающие расходы на охлаждение до 30%.
  • Бассейны и сады: если купить частный дом в Испании на побережье, то в нем будет частный бассейн и зеленые зоны.
  • Безопасность: в проектах предусмотрены закрытые территории с видеонаблюдением и охраной.
  • Гибкость планировок: возможность объединения комнат или добавления мансарды.

Цены на дома и виллы в Испании

Цена дома в Испании зависит от типа объекта, площади и возраста постройки, но в среднем она составляет €2670 за кв.м. На местном рынке есть много разных вариантов: от компактных бунгало до роскошных вилл и шале, а спрос на дома у моря только за 2024 год вырос на 18%.

Средняя стоимость дома в Испании:

Тип недвижимости Средняя площадь (кв.м)

Средняя цена за кв.м (€)

 Примерная общая стоимость (€)
Бунгало 50–80 1,400–1,900 70,000–152,000
Таунхаус 90–140 1,700–2,400 153,000–336,000
Дуплекс 100–180 1,900–2,700 190,000–486,000
Коттедж 120–200 2,000–2,900 240,000–580,000
Вилла 150–350 2,600–4,800 390,000–1,680,000
Шале 200–450 3,100–5,500 620,000–2,475,000
Дом у моря 100–300 2,900–5,200 290,000–1,560,000

Популярные локации Испании для покупки дома

Испанский рынок недвижимости сосредоточен в регионах с развитой инфраструктурой, а это, как правило, крупные города вроде Коста-Бланки. Тут есть протяженная линия пляжей в 218 км и 22 гольф-поля. Город ежегодно привлекает 6 млн туристов, что увеличивает спрос и цены. Купить дом в Испании здесь можно за €120,000+, а роскошная вилла обойдется в €350,000.

Другие популярные районы:

  • Коста-дель-Соль. Престижный регион с 27 км пляжей и 70 гольф-полями. Виллы стоят от €900,000, таунхаусы — от €250,000. Средняя цена за кв.м – €5300, доходность аренды – 5,6%.
  • Коста-Калида. Регион с лагуной Мар-Менор и 250 км береговой линии. Бунгало в Лос-Алькасаресе стоят от €90,000, виллы от €400,000. Доходность от аренды составляет 5,5%, но растет быстрее, чем в других регионах, за счет возросшего на 12% спроса.
  • Тенерифе. Канарские острова с круглогодичным климатом (+20–28°C). Купить виллу в Испании на островах стоит €500,000, таунхаусы стоят дешевле — от €200,000.
  • Барселона. Прибрежный пригород с международными школами и яхт-клубами. Таунхаусы в Гава-Мар стоят от €350,000, виллы — от €700,000.

Часто задаваемые вопросы о покупке дома или виллы в Испании

Могут ли иностранцы купить дом в Испании?

Иностранцы могут покупать дома без ограничений. Для сделки нужен NIE (идентификационный номер иностранца), который оформляется за 1–2 недели в консульстве или полиции Испании.
 

Как купить дом в Испании?

Процесс включает выбор объекта, проверку документов, подписание предварительного договора, получение ипотеки (если нужно) и финальную сделку у нотариуса. Срок сделки – 1–3 месяца.
 

Выгодно ли покупать дом в Испании под сдачу в аренду?

Наиболее выгодна покупка недвижимости на побережье. В Коста-Бланке доходность достигает 7,8% (€600–1200 в месяц), в Марбелье – 5,6% (виллы по €2000–5000 в месяц). Но обязательно нужно получить лицензию на туристическую аренду.
 

Можно ли получить ВНЖ Испании при покупке дома?

Покупка недвижимости от €500,000 дает право на «золотую визу» (ВНЖ на 2 года с продлением). Для объектов подешевле ВНЖ возможен через программу финансовой независимости (доход от €2400/месяц на человека).
 

Realting.com
Перейти