Квартира в новостройке Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа

Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка

Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний рынок на улице Николя де Бюсси. Эти квартиры представлены в вариантах с 2, 3 и 4 спальнями, предлагая потенциальным жильцам широкий выбор.

Современные квартиры в Ориуэле, Аликанте, находятся в выгодном месте, всего в 700 метрах от прекрасного пляжа, в 1 километре от известного торгового центра «La Zenia Boulevard», в 5 км от больницы Торревьехи, в 50 км от международного аэропорта Аликанте и в 54 км от аэропорта Мурсии.

К услугам жителей этого сообщества есть большой общий бассейн, зеленые зоны и затененные места, что делает его восхитительным местом для отдыха и расслабления.

Квартиры с качественной отделкой обустроены в соответствии с высокими стандартами, оснащены современной мебелью, полностью укомплектованной кухней со столешницей из белого мрамора и современными ванными комнатами с душевой кабиной.

ALC-00375