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Nalia Resort – роскошь в Торревьехе. Торревьеха — один из туристических городов номер один на побережье Коста Бланка благодаря своим пляжам и природным паркам, таким как Лагуна Роза. По этой причине компания Immosol, как застройщик, имеет один из своих звездных проектов в этом городе Аликант…
В Торревьехе, жемчужине побережья Коста-Бланка, создается новая икона недвижимости: Kasia V, новейший жилой проект. Этот пятиэтажный жилой комплекс из 34 квартир переосмысливает концепцию роскоши и комфорта в центре города.
Kasia V величественно расположен в самом центре Торревьехи и заре…
Новый комплекс в Пунта Прима, Аликанте, на берегу моря, с домами с 2 или 3 спальнями, 2 ванными комнатами и большими террасами. В местах общего пользования будут бассейны, детская игровая площадка и большие сады. С видом на море, на первой линии или в нескольких метрах от пляжа. Видеонаблюде…
Residencial "La Isla III " представляет собой городской комплекс, состоящий из 44 двухквартирных квартир с 2 и 3 спальнями. В комплексе есть большой сад общего пользования, общий бассейн. Жилой комплекс расположен рядом со всеми видами услуг и примерно в 500 метрах от пляжа Лос Локос.
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Ocean Dream by TM расположен в привилегированном районе Пунта Прима: рядом с охраняемой природной зоной Ло Феррис, всего в 300 метрах от пляжа Кала Питерас и всего в 5 минутах от Торревьехи. В урбанизации будет в общей сложности 36 домов с 2 и 3 спальнями, 2 ванными комнатами и необыкновенны…
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между природным парком Ла-Мата и Розовой лагуной Торревьехи. Laguna Rosa будет состоять из 240 домов различных типов, таких как квартиры, бунгало, дуплексы и отдельно стоящие виллы с 1, 2 и 3 спальнями с 1,…