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Новостройки в Торревьехе, Испания

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Жилой комплекс Nalia Resort
Жилой комплекс Nalia Resort
Торревьеха, Испания
от
$292,697
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 131 м²
1 объект недвижимости 1
Nalia Resort – роскошь в Торревьехе. Торревьеха — один из туристических городов номер один на побережье Коста Бланка благодаря своим пляжам и природным паркам, таким как Лагуна Роза. По этой причине компания Immosol, как застройщик, имеет один из своих звездных проектов в этом городе Аликант…
Агентство
EspanaTour
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Многоквартирный жилой дом KASIA V
Многоквартирный жилой дом KASIA V
Торревьеха, Испания
от
$389,523
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 53 м²
1 объект недвижимости 1
В Торревьехе, жемчужине побережья Коста-Бланка, создается новая икона недвижимости: Kasia V, новейший жилой проект. Этот пятиэтажный жилой комплекс из 34 квартир переосмысливает концепцию роскоши и комфорта в центре города. Kasia V величественно расположен в самом центре Торревьехи и заре…
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Торревьеха, Испания
от
$484,947
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 72–106 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый комплекс в Пунта Прима, Аликанте, на берегу моря, с домами с 2 или 3 спальнями, 2 ванными комнатами и большими террасами. В местах общего пользования будут бассейны, детская игровая площадка и большие сады. С видом на море, на первой линии или в нескольких метрах от пляжа. Видеонаблюде…
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Residencial La Isla III
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Торревьеха, Испания
от
$271,510
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 73–101 м²
5 объектов недвижимости 5
Residencial "La Isla III "  представляет собой городской комплекс, состоящий из 44 двухквартирных квартир с 2 и 3 спальнями. В комплексе есть большой сад общего пользования, общий бассейн. Жилой комплекс расположен рядом со всеми видами услуг и примерно в 500 метрах от  пляжа Лос Локос. R…
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Торревьеха, Испания
от
$344,228
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 71–89 м²
2 объекта недвижимости 2
В этом жилом районе в вашем распоряжении будут дома с 2 или 3 спальнями в современном здании. В зонах общего пользования будут 3 бассейна, тренажерный зал, корт для падел-тенниса и большие сады.
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Торревьеха, Испания
от
$335,391
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 146 м²
1 объект недвижимости 1
Ocean Dream by TM расположен в привилегированном районе Пунта Прима: рядом с охраняемой природной зоной Ло Феррис, всего в 300 метрах от пляжа Кала Питерас и всего в 5 минутах от Торревьехи. В урбанизации будет в общей сложности 36 домов с 2 и 3 спальнями, 2 ванными комнатами и необыкновенны…
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Торревьеха, Испания
от
$250,597
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 78–179 м²
9 объектов недвижимости 9
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между природным парком Ла-Мата и Розовой лагуной Торревьехи. Laguna Rosa будет состоять из 240 домов различных типов, таких как квартиры, бунгало, дуплексы и отдельно стоящие виллы с 1, 2 и 3 спальнями с 1,…
Агентство
EspanaTour
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Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Торревьеха, Испания
от
$300,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 67–89 м²
9 объектов недвижимости 9
Здание состоит из 12 квартир. Общий бассейн на крыше здания.
Агентство
EspanaTour
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