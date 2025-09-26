  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Барселонес

Новостройки в Барселонесе, Испания

Барселона
2
Оспиталет-де-Льобрегат
1
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Санта-Эулалия недалеко от аэропорта
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Санта-Эулалия недалеко от аэропорта
Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
от
$573,310
Год сдачи 2025
Современные апартаменты с балконами и террасами в Санта-Эулалия Оспиталет-де-Льобрегат – оживлённый и развитый район, сочетающий комфорт городской инфраструктуры с насыщенной социальной и культурной жизнью. Здесь расположены парки, культурные учреждения, спортивные комплексы, а также разнооб…
Туристический комплекс Стильные дома в Барселоне в инновационном районе Сант-Марти
Туристический комплекс Стильные дома в Барселоне в инновационном районе Сант-Марти
Барселона, Испания
от
$898,727
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Дома рядом с морем и центром города в Сант-Марти, Барселона Проект расположен в престижном районе Побленоу, в окружении университетов, коворкингов, художественных школ, ресторанов и технологических компаний. Комплекс находится рядом с Центральным парком Побленоу — самой крупной пешеходной зе…
