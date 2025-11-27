  1. Realting.com
Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы

Эстепона, Испания
от
$750,260
;
16
ID: 33005
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры на берегу моря с большими террасами и видом на море в жилом районе Эстепоны

Этот новый проект расположен в муниципалитете Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. Эстепона – это очаровательный город с более чем 20 километрами побережья, славящийся живописным старым городом, мягким климатом, который сохраняется круглый год, а также широкими и красивыми пляжами. В отличие от более коммерциализированной Марбельи, Эстепона сохраняет свою аутентичную андалузскую атмосферу и спокойствие. Кроме того, в этом регионе находятся отличные гольф-поля, такие как Valle Romano и Estepona Golf.

Квартиры в Эстепоне, Малага, расположены в тихом жилом районе всего в 500 м от местных пляжей, в 5 км от центра города Эстепона и менее чем в 10 минутах езды от нескольких полей для гольфа. В этом районе есть всё необходимое для повседневной жизни, включая банки, школы, магазины, супермаркеты и широкий выбор ресторанов. Проект расположен в 18 км от знаменитого Сотогранде, в 35 км от Марбельи и Пуэрто-Бануса, в 85 км от международного аэропорта Малаги и в 95 км от центра города Малаги.

Этот проект, расположенный среди природы в живописном прибрежном районе, представляет собой жилой закрытый комплекс, состоящий из 4-этажных зданий с элегантными архитектурными формами, органично вписывающимися в природный ландшафт. Такой подход обеспечивает гармоничное сосуществование с окружающей природой, создавая атмосферу уединенности и покоя. Внутри комплекса будут предложены первоклассные удобства, включая открытые бассейны, просторные зеленые зоны, коворкинг-зоны, а также оздоровительный центр с тренажерным залом, йога-студией, крытым бассейном, хаммамом и сауной для полноценного отдыха и восстановления.

В рамках этого проекта международный застройщик предлагает разнообразие современных квартир с открытой планировкой, которые выделяются высококачественной отделкой и использованием только лучших материалов. Эти светлые и стильные квартиры оснащены просторными террасами, идеально дополняющими внутреннее пространство благодаря большим оконным проемам от пола до потолка, которые обеспечивают максимальное проникновение естественного света и открывают великолепные виды. Квартиры будут сдаваться с полностью оборудованными кухнями, кондиционерами в каждом помещении и базовой системой автоматизации.


AGP-00943

