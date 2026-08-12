Коста-дель-Соль входит в пятерку регионов Испании с самыми высокими объемами сделок на рынке жилья. По данным Registradores de España, только в 2024 году в провинции Малага было заключено свыше 36 тысяч договоров купли-продажи недвижимости, из которых более 30% пришлись на иностранцев. Средняя стоимость квадратного метра за последние три года выросла с €2350 до €2950, что подтверждает устойчивый спрос и инвестиционную привлекательность побережья.

Особенности приобретения новой недвижимости в Коста-дель-Соль

Если купить жилье в Коста-дель-Соль на этапе котлована или в уже готовом виде, то на нее распространяются гарантии от застройщика. В течение первых 10 лет продавец обязан бесплатно решать вопросы, связанные несущими конструкциями, еще 3 года гарантирует исправность элементов, влияющих на гигиену. Гарантия на отделочные работы всего 1 год.

Другие преимущества:

Защита авансов. Застройщик обязан гарантировать покупателям сохранность их средств банковским авальным кредитом или страховкой, а при срыве сроков возможен возврат через гаранта.

Застройщик обязан гарантировать покупателям сохранность их средств банковским авальным кредитом или страховкой, а при срыве сроков возможен возврат через гаранта. Типовой график платежей. У крупных девелоперов обычно 1% от суммы нужно заплатить за резервацию объекта и еще 9% при подписании частного договора. В ходе ведения работ обычно равными платежами вносится 10%, а остальные 80% — при передаче ключей.

У крупных девелоперов обычно 1% от суммы нужно заплатить за резервацию объекта и еще 9% при подписании частного договора. В ходе ведения работ обычно равными платежами вносится 10%, а остальные 80% — при передаче ключей. Иностранцы и статусы. Иностранцы могут покупать недвижимость без ограничений. Для этого можно взять в банке ипотеку, она покрывает 60–70% стоимости проекта.

Цены на новостройки в Коста-дель-Соль

Новые проекты обычно стоят дороже «вторички», а находятся дальше от моря. Поэтому отреставрированная вторичка на короткий момент стала доминировать на местном рынке недвижимости, но с увеличением числа новых проектов сейчас ее доля составляет около 15% от всех сделок.

Разрез по основным районам Марбельи:

Район (RU / ES) Цены, €/м² Нагуэльес / Золотая Миля 6455 Нуэва-Андалусия 5746 Лас-Чапас – Эль-Росарио 5399 Рио Реаль – Лос Монтерос 4972 Эльвирия – Кабопино 4439 Марбелья-Пуэбло (центр) 4595 Сан-Педро-де-Алькантара 4386

Лучшие районы для покупки новой недвижимости в Коста-дель-Соль

Золотая Миля в Марбелье — один из самых знаковых районов. Тут расположены премиальные жилые комплексы Коста-дель-Соль рядом с Puente Romano / Marbella Club. Однако из-за высоких цен, порог входа местный рынок недвижимости высок, но максимально ликвиден.

Другие популярные районы:

Нуэва-Андалусия (Марбелья). «Долина гольфа» с закрытыми жилыми комплексами. Подходит, чтобы купить дом в Коста-дель-Соль на этапе строительства под аренду и для постоянного проживания.

«Долина гольфа» с закрытыми жилыми комплексами. Подходит, чтобы купить дом в Коста-дель-Соль на этапе строительства под аренду и для постоянного проживания. Сан-Педро-де-Алькантара. Семейная инфраструктура, школы и променад; цены ниже, чем на Золотой Миле.

Семейная инфраструктура, школы и променад; цены ниже, чем на Золотой Миле. Эстепона . Большой выбор объектов «бизнес-класса», современная набережная.

. Большой выбор объектов «бизнес-класса», современная набережная. Бенальмадена / Михас (Ла-Кала, Игуэрон). Хорошая транспортная доступность и новый фонд с подземным паркингом/кладовыми.