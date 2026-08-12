Коста-дель-Соль входит в пятерку регионов Испании с самыми высокими объемами сделок на рынке жилья. По данным Registradores de España, только в 2024 году в провинции Малага было заключено свыше 36 тысяч договоров купли-продажи недвижимости, из которых более 30% пришлись на иностранцев. Средняя стоимость квадратного метра за последние три года выросла с €2350 до €2950, что подтверждает устойчивый спрос и инвестиционную привлекательность побережья.
Особенности приобретения новой недвижимости в Коста-дель-Соль
Если купить жилье в Коста-дель-Соль на этапе котлована или в уже готовом виде, то на нее распространяются гарантии от застройщика. В течение первых 10 лет продавец обязан бесплатно решать вопросы, связанные несущими конструкциями, еще 3 года гарантирует исправность элементов, влияющих на гигиену. Гарантия на отделочные работы всего 1 год.
Другие преимущества:
- Защита авансов. Застройщик обязан гарантировать покупателям сохранность их средств банковским авальным кредитом или страховкой, а при срыве сроков возможен возврат через гаранта.
- Типовой график платежей. У крупных девелоперов обычно 1% от суммы нужно заплатить за резервацию объекта и еще 9% при подписании частного договора. В ходе ведения работ обычно равными платежами вносится 10%, а остальные 80% — при передаче ключей.
- Иностранцы и статусы. Иностранцы могут покупать недвижимость без ограничений. Для этого можно взять в банке ипотеку, она покрывает 60–70% стоимости проекта.
Цены на новостройки в Коста-дель-Соль
Новые проекты обычно стоят дороже «вторички», а находятся дальше от моря. Поэтому отреставрированная вторичка на короткий момент стала доминировать на местном рынке недвижимости, но с увеличением числа новых проектов сейчас ее доля составляет около 15% от всех сделок.
Разрез по основным районам Марбельи:
|Район (RU / ES)
|Цены, €/м²
|Нагуэльес / Золотая Миля
|6455
|Нуэва-Андалусия
|5746
|Лас-Чапас – Эль-Росарио
|5399
|Рио Реаль – Лос Монтерос
|4972
|Эльвирия – Кабопино
|4439
|Марбелья-Пуэбло (центр)
|4595
|Сан-Педро-де-Алькантара
|4386
Лучшие районы для покупки новой недвижимости в Коста-дель-Соль
Золотая Миля в Марбелье — один из самых знаковых районов. Тут расположены премиальные жилые комплексы Коста-дель-Соль рядом с Puente Romano / Marbella Club. Однако из-за высоких цен, порог входа местный рынок недвижимости высок, но максимально ликвиден.
Другие популярные районы:
- Нуэва-Андалусия (Марбелья). «Долина гольфа» с закрытыми жилыми комплексами. Подходит, чтобы купить дом в Коста-дель-Соль на этапе строительства под аренду и для постоянного проживания.
- Сан-Педро-де-Алькантара. Семейная инфраструктура, школы и променад; цены ниже, чем на Золотой Миле.
- Эстепона. Большой выбор объектов «бизнес-класса», современная набережная.
- Бенальмадена / Михас (Ла-Кала, Игуэрон). Хорошая транспортная доступность и новый фонд с подземным паркингом/кладовыми.
Часто задаваемые вопросы о покупке новостройки в Коста-дель-Соль
Почему купить жилье в новостройке Коста-дель-Соль выгодно?
Завершенная и строящаяся недвижимость в Коста-дель-Соль защищена юридическими гарантиями на 1/3/10 лет по LOE, авансы защищены банковским авалем/страховкой. Со стороны комфорта вы получаете относительно недорогое жилье на морском побережье в регионе, где температуры не опускается ниже +16℃.
Можно ли купить новое жилье дистанционно?
Новое жилье в Коста-дель-Соль можно приобрести дистанционно при оформлении доверенности у испанского нотариуса/консульства на другое лицо. В качестве такого посредника чаще всего выступают специалисты агентства.
Могут ли иностранцы купить жилье в новостройке Коста-дель-Соль?
Ограничений при покупке недвижимости в Коста-дель-Соль от застройщика нет. Иностранному гражданину понадобится лишь оформить NIE. При покупке через агентство его специалисты оказывают помощь в оформлении нужных документов.
Какая минимальная цена за м² в новостройке в Коста-дель-Соль?
Единой «минимальной» цены по региону нет, так как она зависит от муниципалитета, локации объекта и класса. Но если за ориентир взять средние индексы предложения в в регионах, то ценовой диапазон получается 3400–5260 €/м.
Какие самые популярные районы для покупки квартир и домов в новых ЖК?
Новые жилые комплексы в Коста-дель-Соль сильно разделены на ценовые сегменты. В премиуме — Milla de Oro и Nueva Andalucía (Марбелья); в «комфорт/бизнес» — Estepona (New Golden Mile), San Pedro, Benalmádena/Mijas.