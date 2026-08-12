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Многоуровневые квартиры в Испании

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Эстремадура
4
Бадахос
4
Многоуровневые квартиры Удалить
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7 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Dolores, Испания
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Очаровательная квартира на первом этаже с небольшим частным садом, террасой, бассейном и пар…
$321,285
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Эстепона, Испания
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Этаж 1/2
Уютная квартира на среднем этаже с большой террасой, бассейном, спортзалом и спа с панорамны…
$655,236
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$293,162
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TekceTekce
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269,513
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269,731
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
квартира - Orihuela Costa (Playa Flamenca) , Общая площадь 100m2, Площадь земли 1m2, Площадь…
$321,516
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Бланес, Испания
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 2
БОЛЬШОЙ НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ ДУПЛЕКС С 5 СПАЛЬНЯМИ, БАССЕЙНОМ И БОЛЬШОЙ ТЕРРАСОЙ В БЛАНЕСЕ  …
$453,261
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Параметры недвижимости в Испании

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с видом на горы
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