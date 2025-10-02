  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы

Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы

Михас, Испания
от
$613,900
;
21
ID: 32649
Дата обновления: 14.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в живописном месте в Михасе, Малага

Этот жилой комплекс в Михасе, районе Серрадо-дель-Агила, расположен среди холмов недалеко от Средиземного моря и представляет собой элегантный гольф-курорт. В центре комплекса — прекрасно спроектированное 9-луночное поле для гольфа с живописными лужайками, водными объектами и потрясающим видом на море и горы. Курорт предлагает удобства высокого уровня: современный клубный дом, ресторан с панорамным видом, тренировочное поле и площадки для гольфа. Среди высококлассных вилл и квартир Серрадо-дель-Агила объединяет спокойную жизнь с активным и стильным отдыхом на Коста-дель-Соль.

Комплекс удобно расположен в Михас-Коста, всего в 4 км от ближайшего пляжа — идеальное место для отдыха у моря. Международный аэропорт Малаги находится примерно в 27 км, а исторический центр Малаги с его музеями и магазинами — в 33 км. Известная Марбелья с элитными магазинами и пристанью для яхт расположена примерно в 30 км. Такое расположение позволяет сочетать тишину холмов и динамику побережья.

Жители комплекса могут пользоваться спа-салоном, сауной, подогреваемым бассейном, полностью оборудованным фитнес-залом и коворкинг-зоной. На улице есть волейбольная площадка и открытый бассейн. Для машин предусмотрена подземная парковка.

Квартиры в Малаге в этом комплексе предлагают разнообразие вариантов — от пентхаусов с солярием до квартир на первом этаже с красивыми садами. Интерьеры просторные и продуманные, кухни полностью оборудованы, а в главной спальне есть собственная ванная комната.


AGP-00987

Местонахождение на карте

Михас, Испания
