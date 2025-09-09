Квартира в новостройке Современные квартиры с видом на море в Финестрате

Квартиры с 2 спальнями и потрясающим видом на Средиземное море в Финестрате

Расположенные в Финестрате — одном из самых тихих и престижных районов Коста-Бланки — эти роскошные квартиры предлагают умиротворённый образ жизни в окружении природы, полей для гольфа и живописных пляжей Средиземного моря. Этот прибрежный город удачно сочетает горную атмосферу с близостью к морю и радует более чем 320 солнечными днями в году.

Все необходимые удобства находятся рядом: магазины, кафе и рестораны — всего в 500 метрах. Центр Финестрата — в 1,2 км, а поле для гольфа Puig Campana — в 3,6 км. До Бенидорма с его пляжами и активной жизнью — всего 4,7 км, а до знаменитого пляжа Плайя-де-Поньенте — 5,1 км. Город Вильяхойоса расположен в 9,6 км, Аликанте — в 39,8 км, а международный аэропорт — всего в 53,4 км, что обеспечивает удобную связь как для поездок по региону, так и за его пределы.

Жилой комплекс состоит из трёх малоэтажных зданий по 33 квартиры в каждом — всего 99 современных квартир. На территории предусмотрены три отдельных бассейна, зелёные зоны для отдыха, детская площадка, зона для занятий гимнастикой, падель-корт, а также удобная парковка. Всё это создаёт комфортную и сбалансированную атмосферу — активную, но одновременно спокойную, идеально подходящую как для жизни, так и для отдыха.

Эти элегантные квартиры для продажи в Финестрате представлены в трёх вариантах планировки: апартаменты на первом этаже — от 87,5 м², на втором этаже — от 98 м² с просторными террасами, пентхаусы — до 153,8 м² с собственным солярием на крыше. Все квартиры включают 2 спальни и 2 ванные комнаты, отличаются обилием естественного света, современными системами звукоизоляции и климат-контроля. Из внутренних и внешних жилых зон открываются панорамные виды на Средиземное море и линию горизонта Бенидорма.

