  2. Испания
  3. Аликанте

Новостройки в Аликанте, Испания

квартиры
1
Жилой комплекс Halar
Аликанте, Испания
от
$338,345
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 73–114 м²
3 объекта недвижимости 3
Halar включает 47 современных квартир, спроектированных с учетом принципов устойчивости и уникального дизайна. Квартиры продаются с включенным в стоимость парковочным местом и кладовой. На территории комплекса есть бассейн, ухоженные сады и детская площадка. Дополнительные удобства включа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
73.0
363,983
Квартира 3 комнаты
102.0
481,623
Квартира 4 комнаты
114.0
536,366
Агентство
EspanaTour
