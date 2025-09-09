Квартира в новостройке Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада

Современные квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Сьюдад-Кесада

Сьюдад-Кесада — это развитая и динамичная урбанизация на побережье Коста-Бланка, отличающаяся интернациональной атмосферой, круглогодичной инфраструктурой и близостью к живописным пляжам Средиземного моря. Район предлагает широкий выбор ресторанов, магазинов и необходимых сервисов, благодаря чему отлично подходит как для постоянного проживания, так и для комфортного отдыха.

Квартиры в Сьюдад-Кесада находятся в удобном расположении для жизни и отдыха. Супермаркеты, рестораны и магазины всего в 0,4 км, а центр Сьюдад-Кесады — в 1,2 км. Для любителей гольфа рядом находятся поля La Marquesa Golf (3,1 км) и La Finca Golf (9,5 км). Песчаные пляжи Гуардамар-дель-Сегура всего в 8,5 км, а живописное побережье Торревьехи — в 12,3 км. Города Торревьеха и Ориуэла расположены в 12,5 км и 24,2 км соответственно. Для международных путешественников аэропорт Аликанте находится в 39,7 км, а аэропорт Мурсии — в 63,8 км.

Жилой комплекс включает 84 современных квартиры, предлагая выбор между квартирами на первом этаже с частными садами или апартаментами на верхнем этаже с просторными соляриями. Это закрытое сообщество, ориентированное на отдых и общение, с красивыми зелеными зонами, пешеходными дорожками и большим общим бассейном в центре комплекса.

Каждая квартира в этом жилом комплексе спроектирована с открытой планировкой, объединяющей полностью оборудованную кухню и светлую гостиную. Все апартаменты поставляются с мебелью и включают высококачественную бытовую технику, кондиционер, электрические жалюзи и энергосберегающую аэротермальную систему для нагрева воды. Ванные комнаты оснащены подогревом пола для дополнительного комфорта. Просторные террасы или частные сады становятся отличным местом для жизни на открытом воздухе. Для каждой квартиры предусмотрено частное парковочное место.

ALC-01060