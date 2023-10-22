Orihuela, Испания

от €195,000

Сдача в: 2023

Есть ощущение террасы? AMANECER X объединяет роскошь и функциональность в вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов, с различными текстурами и превосходной отделкой. Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощами и лесистыми участками 2 BD + 2 BT с великолепным дизайном интерьера и полностью меблированы. Парковка и хранение включены – Дата завершения: июль 2024 г. Предварительная резервация только начинается. AMANECER X, роскошный жилой комплекс из 108 квартир, построенный на участке в 5000 метров ландшафтных и ухоженных районов, окружающих общественный бассейн и зоны отдыха. Также есть тренажерный зал, сауна и джакузи, а также детская игровая площадка. PentHouses с большой террасой и солярием, а также частным лифтом. Цены: ( прайс-лист обновляется еженедельно ) Уголки начинаются с 205.000 € + IVA Центры начинаются с 195.000 € + IVA ( Нотариус и регистрация имущества не включены ) Включите ключ: июль 2024 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТА ДЛЯ БЛОКА 1 и 2: 10.000 € Условия оплаты: Резерв: 10: 000 € 30 дней из резерва: 20% + IVA 60 дней из резерва: 20% + IVA Нотариальная подпись: баланс + IVA Апартаменты на БЛОК 1 и 2 ориентированы на утреннее солнце Пакет мебели включает в себя: ( Мебель - это акция Specila до 31 марта 2023 года ) 1. Установка и оборудование кондиционера от LG или Hisense 2. Термический водонагреватель 3. Внутренний и внешний осветительный пакет 4. Вся кухонная техника, утюг, кофемашина, тостер и кухонная утварь 5. Салон и столовая мебель и Smart TV 6. Электрические жалюзи с пультом управления на всех окнах 7. Настенные украшения, рулонные шторы и лампы 8. Постельное белье и полотенца ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ФИНИЗАЦИИ: Бронированная входная дверь в собственность Кухонная мебель В комплекте панельная техника, холодильник, духовка, индукционная плита, вытяжка, посудомоечная машина Мебель для ванной комнаты и душевые кабины Встроенные шкафы с раздвижными дверями и ящиками Частный гараж на 1 машину Площадь услуг и удобств: 5 минут пешком: парки, супермаркет и автобусная остановка 15 минут пешком: рестораны 5 минут на машине: гольф-лагерь, пляжи, морские набережные и пляжные бары 10 минут на машине: La Zenia Boulevard Mall Расположение: 40 минут езды от международного аэропорта Аликанте и 1 ½ от международного аэропорта Валенсии. Расстояние от основных городов, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны. КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, погода в Ла Коста Бланка, солнечная и мягкая, круглый год. СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: значительно более доступная по сравнению с более крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, например, где стандарт по крайней мере на 31% выше с точки зрения потребительских цен. Услуги рядом: супермаркет, школы, медицинское обслуживание, золотые песчаные пляжи, пекарня, рестораны и многое другое Спросите меня об испанских ипотеках для нерезидентов и / или ипотеке для пенсионеров в Испании Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов. Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку. Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях: Процедуры NIE Открытие банковского счета в испанском банке Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги Обстановка вашего нового дома Покупка машины Страхование автомобиля Медицинское страхование Услуги по уборке и техническому обслуживанию Услуги по ремоделированию и многое другое Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим… Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов