  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Квартира в новостройке Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе

Квартира в новостройке Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе

Михас, Испания
от
$671,020
;
14
Оставить заявку
ID: 27651
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Деревня
    Михас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Эксклюзивные квартиры в Михас Гольф на Коста-дель-Соль, для ценителей комфорта и жизни в гармонии с природой

Михас Гольф (Mijas Golf) — престижный и благоустроенный жилой район на побережье Коста-дель-Соль, знаменитый своими двумя великолепными полями для гольфа на 18 лунок: Los Lagos и Los Olivos. Этот район, окруженный зелеными холмами и живописными природными просторами, предлагает тихую и престижную атмосферу всего в нескольких минутах от пляжей Фуэнхиролы и Ла-Кала-де-Михас. Благодаря удобному доступу к магазинам, ресторанам и международным школам, Mijas Golf сочетает в себе спокойную жизнь рядом с гольфом и удобство близлежащих прибрежных городов, что делает его идеальным как для постоянного проживания, так и для отдыха.

Комплекс, расположенный прямо на первой линии престижного поля для гольфа La Cala Golf, включает три поля чемпионского класса и воплощает в себе современный средиземноморский стиль. Комплекс состоит из 48 квартир, спроектированных с просторными открытыми планировками и привлекательными общими удобствами, обеспечивая комфорт и элегантность настоящего дома на Коста-дель-Соль. Прекрасный пляж Ла-Кала-де-Михас, всего в 7 км, привлекает своими золотистыми песками, живой атмосферой и отличными ресторанами. Если вы предпочитаете спорт, отдых или культурные мероприятия, все это находится рядом. Аэропорт Малаги, расположенный всего в 35 км, обеспечит удобный доступ как к местным, так и к международным рейсам. Ла-Кала-де-Михас остается одним из самых популярных мест на побережье Коста-дель-Соль, предлагая спокойную атмосферу, культурное наследие и широкий выбор удобств, что делает его идеальным местом для проживания.

Квартиры в Михасе расположены в тщательно спроектированном комплексе, где жители могут наслаждаться средиземноморским стилем жизни — отдыхать, наслаждаться природой и проводить каждый день, погружаясь в ее красоту. Каждая квартира выполнена с использованием высококачественных материалов и отделки, создавая атмосферу современности и изысканности. Одной из отличительных черт является гармония внутреннего и внешнего пространства: роскошные интерьеры открываются на просторные террасы, позволяя круглогодично наслаждаться мягким климатом и захватывающими видами.

Жилой комплекс состоит из четырех зданий, ориентированных на восток, в которых находятся квартиры с 2 и 3 спальнями. Для поддержания здорового образа жизни на территории имеется тренажерный зал с вдохновляющими видами, предназначенный как для занятий внутри, так и на свежем воздухе. После тренировки можно расслабиться в спа-салоне с сауной и гидромассажной зоной или отдохнуть в социальном гастробаре. Для тех, кто работает удаленно или нуждается в рабочем пространстве, предусмотрен бизнес-центр — все это доступно прямо в жилом комплексе.

Комплекс включает два бассейна: элегантный инфинити-бассейн, окруженный зеленью с солярием и видом на море, а также бассейн в пляжном стиле, который идеально подойдет для отдыха на солнце. Комплекс расположен на территории крупнейшего в Европе гольф-курорта La Cala Golf, который включает три чемпионских поля для гольфа, известную академию гольфа и захватывающие виды. Помимо гольфа, здесь есть теннисные корты, площадки для паделя, природные тропы, парки и выход к Средиземному морю.

Террасы выходят на поле для гольфа, горы и море, приглашая жителей жить в гармонии с природой. Просыпайтесь каждое утро, наслаждаясь вдохновляющими видами: ухоженные поля у ваших ног, горы на горизонте и мерцающее море вдали. Благодаря уникальному расположению на краю поля для гольфа, каждое здание предлагает исключительные панорамные виды.

Выберите жилье, которое соответствует вашему стилю жизни, и наслаждайтесь проживанием в окружении природы. Эти дома, спроектированные с учетом универсальности, идеально подойдут для семей, пар или отдельных людей, которые ищут второй дом или стильное пространство для жизни и работы. Интерьеры квартир отличаются открытой планировкой, отделкой из высококачественных материалов и кухнями, органично вписывающимися в светлые жилые зоны. Большие окна с двойным остеклением открывают вид на просторные террасы, создавая плавный переход между внутренним и внешним пространством.

Для максимального комфорта в домах предусмотрены такие детали, как подогрев пола, системы домашней автоматизации, кондиционеры и теплоизолированные окна. Некоторые пентхаусы и квартиры на первом этаже предлагают возможность установки собственного бассейна, а летние кухни помогут вам полностью насладиться отличным климатом Коста-дель-Соль. Спальни просторные и светлые, создавая идеальные условия для отдыха. Ванные комнаты оформлены с учетом современного стиля и функциональности.


AGP-00991

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$594,500
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Торревьеха, Испания
от
$344,228
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Rojales, Испания
от
$357,877
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$847,604
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Rojales, Испания
от
$328,447
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Михас, Испания
от
$671,020
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$676,906
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Жилой комплекс Edenia l
Denia, Испания
от
$266,049
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 63–140 м²
3 объекта недвижимости 3
В Edenia каждый ваш день будет наполнен светом Средиземноморья. Расположенный всего в 200 метрах от пляжа, этот жилой комплекс в Эль-Верхеле позволяет наслаждаться морем в нескольких шагах, вдыхая спокойствие естественной и расслабленной обстановки. Комплекс предлагает дома с 1, 2 и 3 спа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
270,762
Квартира 2 комнаты
95.0
397,903
Квартира 3 комнаты
140.0
492,081
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"
Altea, Испания
от
$576,842
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации