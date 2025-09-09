Квартира в новостройке Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе

Эксклюзивные квартиры в Михас Гольф на Коста-дель-Соль, для ценителей комфорта и жизни в гармонии с природой

Михас Гольф (Mijas Golf) — престижный и благоустроенный жилой район на побережье Коста-дель-Соль, знаменитый своими двумя великолепными полями для гольфа на 18 лунок: Los Lagos и Los Olivos. Этот район, окруженный зелеными холмами и живописными природными просторами, предлагает тихую и престижную атмосферу всего в нескольких минутах от пляжей Фуэнхиролы и Ла-Кала-де-Михас. Благодаря удобному доступу к магазинам, ресторанам и международным школам, Mijas Golf сочетает в себе спокойную жизнь рядом с гольфом и удобство близлежащих прибрежных городов, что делает его идеальным как для постоянного проживания, так и для отдыха.

Комплекс, расположенный прямо на первой линии престижного поля для гольфа La Cala Golf, включает три поля чемпионского класса и воплощает в себе современный средиземноморский стиль. Комплекс состоит из 48 квартир, спроектированных с просторными открытыми планировками и привлекательными общими удобствами, обеспечивая комфорт и элегантность настоящего дома на Коста-дель-Соль. Прекрасный пляж Ла-Кала-де-Михас, всего в 7 км, привлекает своими золотистыми песками, живой атмосферой и отличными ресторанами. Если вы предпочитаете спорт, отдых или культурные мероприятия, все это находится рядом. Аэропорт Малаги, расположенный всего в 35 км, обеспечит удобный доступ как к местным, так и к международным рейсам. Ла-Кала-де-Михас остается одним из самых популярных мест на побережье Коста-дель-Соль, предлагая спокойную атмосферу, культурное наследие и широкий выбор удобств, что делает его идеальным местом для проживания.

Квартиры в Михасе расположены в тщательно спроектированном комплексе, где жители могут наслаждаться средиземноморским стилем жизни — отдыхать, наслаждаться природой и проводить каждый день, погружаясь в ее красоту. Каждая квартира выполнена с использованием высококачественных материалов и отделки, создавая атмосферу современности и изысканности. Одной из отличительных черт является гармония внутреннего и внешнего пространства: роскошные интерьеры открываются на просторные террасы, позволяя круглогодично наслаждаться мягким климатом и захватывающими видами.

Жилой комплекс состоит из четырех зданий, ориентированных на восток, в которых находятся квартиры с 2 и 3 спальнями. Для поддержания здорового образа жизни на территории имеется тренажерный зал с вдохновляющими видами, предназначенный как для занятий внутри, так и на свежем воздухе. После тренировки можно расслабиться в спа-салоне с сауной и гидромассажной зоной или отдохнуть в социальном гастробаре. Для тех, кто работает удаленно или нуждается в рабочем пространстве, предусмотрен бизнес-центр — все это доступно прямо в жилом комплексе.

Комплекс включает два бассейна: элегантный инфинити-бассейн, окруженный зеленью с солярием и видом на море, а также бассейн в пляжном стиле, который идеально подойдет для отдыха на солнце. Комплекс расположен на территории крупнейшего в Европе гольф-курорта La Cala Golf, который включает три чемпионских поля для гольфа, известную академию гольфа и захватывающие виды. Помимо гольфа, здесь есть теннисные корты, площадки для паделя, природные тропы, парки и выход к Средиземному морю.

Террасы выходят на поле для гольфа, горы и море, приглашая жителей жить в гармонии с природой. Просыпайтесь каждое утро, наслаждаясь вдохновляющими видами: ухоженные поля у ваших ног, горы на горизонте и мерцающее море вдали. Благодаря уникальному расположению на краю поля для гольфа, каждое здание предлагает исключительные панорамные виды.

Выберите жилье, которое соответствует вашему стилю жизни, и наслаждайтесь проживанием в окружении природы. Эти дома, спроектированные с учетом универсальности, идеально подойдут для семей, пар или отдельных людей, которые ищут второй дом или стильное пространство для жизни и работы. Интерьеры квартир отличаются открытой планировкой, отделкой из высококачественных материалов и кухнями, органично вписывающимися в светлые жилые зоны. Большие окна с двойным остеклением открывают вид на просторные террасы, создавая плавный переход между внутренним и внешним пространством.

Для максимального комфорта в домах предусмотрены такие детали, как подогрев пола, системы домашней автоматизации, кондиционеры и теплоизолированные окна. Некоторые пентхаусы и квартиры на первом этаже предлагают возможность установки собственного бассейна, а летние кухни помогут вам полностью насладиться отличным климатом Коста-дель-Соль. Спальни просторные и светлые, создавая идеальные условия для отдыха. Ванные комнаты оформлены с учетом современного стиля и функциональности.

AGP-00991