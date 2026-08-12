Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Дуплекс

Дуплексы в Испании

;
Торревьеха
7
Марбелья
26
Аликанте
3
Малага
3
Показать больше
Дуплекс Удалить
Очистить
186 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в ses Salines, Испания
Дуплекс 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$951,410
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в ses Salines, Испания
Дуплекс 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$1,02 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,98 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Дуплекс в Икод-де-лос-Винос, Испания
Дуплекс
Икод-де-лос-Винос, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Benijofar, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Стильный дуплекс на верхнем этаже с солнечной террасой на крыше и джакузи, расположенный ряд…
$322,443
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 2 Спальнями и Захватывающим Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Сан-Педр…
$410,270
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Ориуэла, Испания
Дуплекс 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Откройте для себя этот впечатляющий, недавно отремонтированный дуплекс, сочетающий в себе со…
$227,871
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Угловая квартира в Торре-де-ла-Орадада, расположенная в 700 м от моря. 3 спальни,  2 ван…
$567,343
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Малага, Испания
Дуплекс 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Квартиры в уникальном историческом здании в Эль Лимонаре, Малага Отреставрированный историче…
$3,18 млн
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
В продаже прекрасный дуплекс, который располагается в комплексе Golf Resort, в зоне Los Cris…
$425,695
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный дуплекс на продажу на престижной Золотой Миле. Этот просторный и светлый дом …
$835,360
Оставить заявку
Дуплекс в Аликанте, Испания
Дуплекс
Аликанте, Испания
Площадь 212 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам этот эксклюзивный дуплекс для продажи с видом на мор…
$895,642
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном, сп…
$310,548
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Дуплекс 3 спальни в Resinera Voladilla, Испания
Дуплекс 3 спальни
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Marine Hills by TM расположен в превосходном месте, всего в 10 минутах от Эстепоны, на так н…
$1,14 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Мохакар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Мохакар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Изысканный пляжный дуплекс с бесконечным бассейном, изысканным спортзалом, спа-центром, мага…
$769,821
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Дуплекс 2 спальни в Санта-Пола, Испания
Дуплекс 2 спальни
Санта-Пола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дуплекс с линейным и современным дизайном как снаружи, так и внутри. Он характеризуется боль…
$303,044
Оставить заявку
Дуплекс 7 комнат в Эстепона, Испания
Дуплекс 7 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Роскошные двухэтажные квартиры и пентхаусы в Эль-Параисо, Эстепона Эль-Параисо, расположенны…
$1,21 млн
Оставить заявку
Дуплекс 1 спальня в Miraverde, Испания
Дуплекс 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент-дуплекс  в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto.  1 спальня…
$160,948
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Casares, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
Качественные квартиры рядом с полем для гольфа в Касаресе Квартиры на продажу в Касаресе, Ис…
$552,518
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС РЯДОМ С БЕНИДОРМОМ. КОСТА БЛАНКА. ИСПАНИЯ.   Новый жилой комплекс р…
$668,819
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 3
Квартиры с живописными видами в престижном районе Эстепоны, Малага Квартиры расположены в Эс…
$1,10 млн
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Torrox, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Современные квартиры в шаговой доступности от пляжа в Лос-Льянос, Торрокс Лос-Льянос – востр…
$579,428
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
$303,235
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Дуплекс 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Новые квартиры, строительство которых будет завершено в конце 2024 года, в фантастическом по…
$506,900
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Барселона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Количество этажей 27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$7,49 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями, собственными бассейнами и террасами в Пилар-де-ла-Орадада Пилар-…
$751,883
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Квартиры в стиле лофт с 1 спальней, бассейном и террасой в Беналуа, Аликанте Район Беналуа в…
$337,782
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в ses Salines, Испания
Дуплекс 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$1,06 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Bel Air, Испания
Дуплекс 4 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Добро пожаловать в Golden Hills — элитный жилой комплекс, который переосмысливает роскошь на…
$1,03 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Casares, Испания
Дуплекс 5 комнат
Casares, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Качественные квартиры рядом с полем для гольфа в Касаресе Квартиры на продажу в Касаресе, Ис…
$587,833
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Испании

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти