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132 объекта найдено
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Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
5
2
113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
3
2
76 м²
6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€932,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
4
4
101 м²
6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€1,23 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
Апартаменты DUPLEX CAMPORROSSO VILLAGE FINESTRAT с балконом с видом на море и горы, а также …
€415,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малага, Испания
4
3
191 м²
2/3
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Малаге. Квартиры с панорамным видом на мо…
€1,56 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
4
3
201 м²
5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€890,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
5
3
123 м²
4
Роскошные Апартаменты в Жилом Комплексе в Михас-Коста Апартаменты с великолепным видом на мо…
€963,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
4
2
219 м²
4
Квартиры с Системой «Умный Дом» и Энергосберегающим Оборудованием в Бенальмадене Квартиры с …
€969,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
3
1
76 м²
6/10
Южный Двухэтажный Пентхаус с Мебелью в Самом Сердце Коста-дель-Соль в Бенальмадене Двухуровн…
€463,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
3
2
99 м²
6
Квартиры у Моря в Эксклюзивном Комплексе в Эстепоне Апартаменты на берегу моря расположены в…
€1,82 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
4
3
145 м²
5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€285,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
4
3
265 м²
3
Современные Благоустроенные Квартиры в Идеальном Месте на Коста-дель-Соль Апартаменты распол…
€2,40 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
3
2
114 м²
4
Недвижимость с Панорамным Видом в Михасе в Комплексе Курортного Типа Жилой комплекс располож…
€515,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
3
150 м²
2/3
Роскошные Квартиры у Моря в Бенидорме, Аликанте, с Бассейнами Новые квартиры расположены нед…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малага, Испания
5
4
198 м²
2/3
Роскошный Дуплекс на Отреставрированной Исторической Вилле в Центре Малаги Очаровательный го…
€2,99 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером
Малага, Испания
4
3
96 м²
2/4
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Центре Малаги Современные апартаменты расположены в …
€1,20 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером
Малага, Испания
3
3
75 м²
2/4
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Центре Малаги Современные апартаменты расположены в …
€939,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
4
3
89 м²
6/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€450,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benalmadena, Испания
4
2
133 м²
6
Недвижимость с Видом на Море в Уникальном Месте в Бенальмадене Бенальмадена – один из самых …
€780,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
4
3
280 м²
2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
3
77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€246,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Benahavis, Испания
4
2
130 м²
3
Роскошные Апартаменты со Средиземноморским Колоритом в Курортном Комплексе в Бенаависе Этот …
€395,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
2
109 м²
3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€509,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
3
2
92 м²
3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€385,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
4
2
114 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€450,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
3
2
96 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€350,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
93 м²
Современные Квартиры с 3 Спальнями Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Современные апартаме…
€388,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
3
2
85 м²
2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
4
3
85 м²
11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€298,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
4
1
123 м²
Изысканные Квартиры в Отличном Месте в Самом Сердце Малаги, Коста-дель-Соль Малага – яркий и…
€425,000
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