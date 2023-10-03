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Дуплексы в Испании

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79
Андалусия
33
Вега-Баха-дель-Сегура
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132 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€932,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€1,23 млн
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты DUPLEX CAMPORROSSO VILLAGE FINESTRAT с балконом с видом на море и горы, а также …
€415,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малага, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Малаге. Квартиры с панорамным видом на мо…
€1,56 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€890,000
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные Апартаменты в Жилом Комплексе в Михас-Коста Апартаменты с великолепным видом на мо…
€963,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Системой «Умный Дом» и Энергосберегающим Оборудованием в Бенальмадене Квартиры с …
€969,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Benalmadena, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 6/10
Южный Двухэтажный Пентхаус с Мебелью в Самом Сердце Коста-дель-Соль в Бенальмадене Двухуровн…
€463,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 6
Квартиры у Моря в Эксклюзивном Комплексе в Эстепоне Апартаменты на берегу моря расположены в…
€1,82 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€285,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Современные Благоустроенные Квартиры в Идеальном Месте на Коста-дель-Соль Апартаменты распол…
€2,40 млн
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Панорамным Видом в Михасе в Комплексе Курортного Типа Жилой комплекс располож…
€515,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Роскошные Квартиры у Моря в Бенидорме, Аликанте, с Бассейнами Новые квартиры расположены нед…
€1,65 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Малага, Испания
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малага, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 2/3
Роскошный Дуплекс на Отреставрированной Исторической Вилле в Центре Малаги Очаровательный го…
€2,99 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером в Малага, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером
Малага, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Центре Малаги Современные апартаменты расположены в …
€1,20 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером в Малага, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером
Малага, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Центре Малаги Современные апартаменты расположены в …
€939,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torre del Mar, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 6/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€450,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benalmadena, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Видом на Море в Уникальном Месте в Бенальмадене Бенальмадена – один из самых …
€780,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€246,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Benahavis, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Роскошные Апартаменты со Средиземноморским Колоритом в Курортном Комплексе в Бенаависе Этот …
€395,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€509,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€385,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€450,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€350,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Современные Квартиры с 3 Спальнями Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Современные апартаме…
€388,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€298,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Изысканные Квартиры в Отличном Месте в Самом Сердце Малаги, Коста-дель-Соль Малага – яркий и…
€425,000

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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