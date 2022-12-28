Покупка квартиры в другой стране, особенно, если это впервые, всегда вызывает множество вопросов: как выбрать город? Как взять ипотеку? Как выбрать квартиру? И, наконец, как все оформить? Мы поможем с ответами на эти и другие вопросы и расскажем о самых свежих новостях на рынке недвижимости Испании.

Рынок недвижимости и цены на квартиры

Рынок недвижимости Испании в 2022 году переживал активный рост спроса как со стороны местного населения, так и со стороны иностранных инвесторов. Более того, Испания стала одной из самых популярных стран в этом году с точки зрения иностранных инвестиций в недвижимость. Количество сделок к концу года увеличилось примерно на 60% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В третьем квартале 2021 года иностранцы заключили 26 728 сделок, связанных с недвижимостью. Чаще всего квартиры и дома в Испании в 2022 году покупали британцы, немцы и французы, а среди поляков Испания стала самой популярной страной для инвестиций.

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Испании — $170,000 («квадрат» стоит примерно $3400); за пределами центра — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000). Коммунальные платежи (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в €122, плюс интернет (около €36).

Стоимость аренды квартиры с одной спальней в центре городов Испании составляет $750; за пределами центра —$600.

Средняя заработная плата в Испании составляет €1,680 в месяц (после уплаты налогов).

Из интересных новостей: правительство Испании решило в 2023 и 2024 годах взимать временный налог на богатство. Этот закон затронет тех, чьи активы превышают €3 млн.

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Самые популярные регионы для инвестиций в недвижимость

Испанский Мадрид вошел в топ-10 городов, идеальных для удаленной или гибридной работы, и стал пятым в рейтинге лучших городов для экспатов. Кроме того, Мадрид вошел в топ-10 городов Европы для инвестиций в недвижимость в 2023 году по версии Международной сети компаний PwC совместно с Институтом городских земель. При этом Валенсия стала одним их лучших городов для экспатов в 2022 году.

Но давайте рассмотрим самые популярные регионы с точки зрения инвестиций.

Регион Валенсия

Автономное сообщество на востоке Испании, куда входят три провинции: Аликанте, Кастельон и Валенсия (столица региона). Это один из самых солнечных регионов страны, который занимает 518 километров побережья Средиземного моря. Сюда приезжают миллионы туристов, чтобы насладиться мягким климатом, невероятными пейзажами, и райскими пляжами. Именно поэтому жилье здесь пользуется спросом у инвесторов, планирующих сдавать квартиры и дома в аренду.

Квартира 3 спальни Gandia, Испания €43,000 1 ванных комнат 113 м²

Квартира 3 спальни Валенсия, Испания €59,000 1 ванных комнат 70 м²

Дом 3 спальни Lliria, Испания €83,000 1 ванных комнат 67 м²

Регион Аликанте и Коста-Бланка

Провинция Аликанте входит в автономное сообщество Валенсия и включает в себя 141 муниципалитет. Крупнейший муниципалитет здесь и, по совместительству, столица — город Аликанте.

Аликанте, или город огней — один из самых популярных городов среди инвесторов в недвижимость. Он расположен в восточной части Пиренейского полуострова, на морском побережье по соседству с горами Бенакантиль и Тоссаль, хребтами Сан-Хулиан и Гросса.

Роскошные пляжи, бульвары с пальмами, хороший климат и симбиоз традиций с современностью. Более 43% продаж приходится именно на провинцию Аликанте. Это направление — одно из самых востребованных среди российских покупателей жилья в Испании.

Коста-Бланка — еще один популярный у инвесторов регион. Популярностью пользуется не только недвижимость в Бенидорме — курортной столице региона (испанском Нью-Йорке), но и в других его частях.

Спортивная и туристическая инфраструктура, водный спорт и яркая ночная жизнь сделали этой части Испании имя. Здесь больше всего белых пляжей с Голубым флагом. Это один из самых популярных курортов страны. Коста-бланка также относится к регионам с довольно бюджетными ценами на жилье.

Квартира 3 спальни Аликанте, Испания €49,900 1 ванных комнат 64 м² 1 Этаж

Квартира 2 спальни Аликанте, Испания €56,000 1 ванных комнат 64 м²

Квартира 3 спальни Аликанте, Испания €49,900 1 ванных комнат 75 м² 4 Этаж

Регион Андалусия

Андалусия — область на юге Испании, которую называют матерью испанского фольклора или самым веселым регионом, где постоянно звучит музыка, национальные песни. Без зажигательных танцев тоже не обходится. Кроме того, здесь много рек, озер, сельскохозяйственных и рыбных угодий, 80 национальных парков и заповедников, горнолыжный курорт. Все это и отличный климат сделали Андалусию очень популярной среди туристов.

В регион Андалусия входит Севилья (столица) и еще семь провинций: Кордоба, Альмерия, Гранада, Кадис, Хаэн, Малага, Уэльва.

Недвижимость в Андалусии пользуется большим спросом, например:

в солнечном регионе Коста-дель-Соль с его длинными чистыми пляжами и живописными пейзажами (за что его и прозвали «берегом солнца»),

в мегаполисах Малага и Севилья с активной жизнью и развитой инфраструктурой,

в провинциях Кордова и Хаэн, что в глубине страны.

Квартира 2 спальни Испания, Испания €405,000 2 ванных комнат

Квартира 4 спальни Испания, Испания €1,26 млн 3 ванных комнат

Квартира 3 спальни Испания, Испания €1,95 млн 3 ванных комнат

Регион Мурсия

Регион Мурсия — это автономное сообщество, куда входит только одна провинция — Мурсия (она же и столица). Именно здесь находится самая большая в Испании лагуна с соленой водой — Малое море. На живописном участке косы между Малым и Средиземным морем расположились множество отелей.

Этот регион примечателен тем, что 2/3 территории занимают горы и горные долины. Из-за этого в одно и то же время года в разных частях города климат может быть очень разный: если на побережье средняя температура зимой не опускается ниже +10°C, то в горах она не поднимается выше +6°C.

Стоимость недвижимости здесь ниже, чем в более популярных регионах, — именно поэтому Мурсия привлекает тех покупателей, которые хотят выгодно купить квартиру в Испании.

Ипотека в Испании для иностранцев — все, что нужно знать

Иностранец может воспользоваться ипотекой для приобретения жилья в Испании. В отличие от резидентов, максимум, на что может рассчитывать иностранец, — это кредит на 50-70% от стоимости недвижимости, выданный не более, чем на 20 лет.

Процентная ставка по ипотеке в Испании сейчас колеблется в районе 1,5-2% (еще недавно этот показатель равнялся 1,11%). Однако процентная ставка для нерезидентов будет выше — от 2,5% до 3,5%, при этом банки имеют право устанавливать собственную процентную ставку в отдельных случаях.

Вот основные требования для получения ипотеки в Испании:

номер NIE (налоговый номер иностранца) и оформленный полис страхования жизни

информация о заработках за последние 1-3 года, а также налоговая декларация. Ежемесячный доход должен быть не ниже €800 (платежи по ипотеке не должны превышать 30% от ежемесячного дохода).

возможно, потребуются копии всех имеющихся документов на недвижимость (как в Испании, так и в других странах)

заявление на получение ипотеки

в некоторых случаях потребуется предварительный договор на приобретение определенной недвижимости

При этом недавно стало известно, что правительство поможет гражданам приобрести свое первое жилье.