Квартира в новостройке Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада

Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием

Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморским образом жизни, а близость к побережью и широкий выбор услуг в шаговой доступности делают его идеальным как для круглогодичного проживания, так и для отдыха.

Проект находится в 0,3 км от аптеки, в 0,6 км от супермаркета, кафе и ресторанов, в 0,8 км от медицинского центра, в 1,5 км от поля для гольфа, в 2 км от международной школы, в 6,2 км от торгового центра, в 7,5 км от пляжа Гуардамар, в 12,4 км от центра города Торревьеха и в 39,6 км от аэропорта Аликанте.

Апартаменты в Сьюдад-Кесада продуманы до мелочей и окружены ухоженными зелёными зонами, объединёнными вокруг просторного бассейна. Этот уютный зелёный оазис создаёт атмосферу спокойствия — идеально подходящую как для отдыха, так и для общения с соседями. Каждой квартире также предусмотрено индивидуальное парковочное место на охраняемой территории комплекса.

Эти стильные апартаменты, представленные в вариантах с 2 или 3 спальнями, предлагают два формата на выбор: с собственным садом на первом этаже или с просторным солярием на крыше в пентхаусах. Внутреннее пространство спроектировано по принципу открытой планировки — светлая гостиная плавно переходит в обеденную зону и полностью оборудованную современную кухню. Просторные спальни и современные ванные комнаты обеспечивают высокий уровень комфорта и функциональности, делая эти апартаменты идеальным вариантом для повседневной жизни или отдыха.

ALC-01037