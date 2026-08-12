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Пентхаусы в Испании

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1 984 объекта найдено
Пентхаус в O Irixo, Испания
Пентхаус
O Irixo, Испания
$2,71 млн
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$980,166
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Пентхаус в Торре-Пачеко, Испания
Пентхаус
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$494,064
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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Пентхаус 3 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест …
$458,754
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Пентхаус в Гранадилья-де-Абона, Испания
Пентхаус
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продается пентхаус в современном и эксклюзивном жилом комплексе La Tejita, расположенном в н…
$397,832
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Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$329,299
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$458,050
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенный в прекрасном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает вы…
$313,323
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Каждое жилье отражает суть эксклюзивности: качество, современный дизайн и внимание к деталям…
$482,449
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Пентхаус 1 комната в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 1 комната
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Лос-Алькасарес, всего в 200 метрах от моря Мен…
$165,285
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Пентхаус в Торре-Пачеко, Испания
Пентхаус
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$494,064
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$264,701
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$328,794
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Пентхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Новые туристические апартаменты всего в 250 метрах от пляжа в Лос-Алькасарес Инвестиционная…
$165,272
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Пентхаус в Вера, Испания
Пентхаус
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$242,727
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Квартиры с большими террасами и видом на поле для гольфа в Михасе Квартиры находятся в попул…
$737,369
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$369,870
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Откройте для себя эксклюзивную новостройку из 44 апартаментов, расположенных в одной из самы…
$287,689
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$369,888
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой комплекс н…
$434,969
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Пентхаус в Вера, Испания
Пентхаус
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новые квартиры рядом с пляжем в Вера-Плайя, Коста-де-Альмерия Эксклюзивный жилой ко…
$364,090
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Пентхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Пилар де ла Орадада, одной из самых привлекате…
$392,268
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Современные квартиры с велнес-инфраструктурой премиум-класса на Новой Золотой Миле в Эстепон…
$1,00 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$1,02 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$910,998
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$323,652
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$264,701
Оставить заявку
Пентхаус в Вера, Испания
Пентхаус
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$242,727
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Каждое жилье отражает суть эксклюзивности: качество, современный дизайн и внимание к деталям…
$462,221
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