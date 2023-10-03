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Пентхаусы в Испании
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734 объекта найдено
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Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
114 м²
€170,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
72 м²
7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
2
1
68 м²
Недвижимость в Популярном Районе Михас в Проекте, Ориентированном на Отдых и Спорт Недвижимо…
€492,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
3
77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€269,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
2
128 м²
5/5
Пентхаус в Ла Энтрада, Пунта Прима Пентхаус в жилом районе Ла Энтрада, в нескольких метра…
€295,000
Рекомендовать
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
178 м²
€790,000
Рекомендовать
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
89 м²
€434,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
4
2
80 м²
6
Квартиры с выдающимися удобствами в исключительном месте в Михас Коста Архитектурный дизайн …
€405,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
4
3
160 м²
4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€364,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
3
2
100 м²
5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€370,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
4
2
131 м²
5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€497,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
3
2
101 м²
4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€290,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
4
3
120 м²
4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€1,46 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
3
242 м²
2
Квартиры с 3 спальнями, панорамным видом на поле для гольфа и роскошным дизайном в Марбелье …
€1,30 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
3
2
90 м²
3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€310,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
2
98 м²
3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€350,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
2
102 м²
3
Современные Энергоэффективные Квартиры на Известном Гольф-Курорте в Михасе Предлагаемые на п…
€475,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
3
2
82 м²
3
Современные Энергоэффективные Квартиры на Известном Гольф-Курорте в Михасе Предлагаемые на п…
€420,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с садом, с Lift, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
2
2
105 м²
Referencia: 525 Продается красивый отремонтированный двухуровневый пентхаус в Кальпе, недал…
€289,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
107 м²
4
Современные Квартиры с Видом на Море в Центре Эстепоны Этот проект расположен в городе Эстеп…
€570,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
2
200 м²
6/4
Центральные апартаменты с бассейном, сауной и фитнес-центром в Аликанте, Испания Почувствуйт…
€450,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
3
2
76 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€295,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
2
86 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€479,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Las Escalericas, Испания
2
2
75 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€249,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
88 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€240,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
67 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€220,000
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
78 м²
1/3
Панорамные апартаменты с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория, Коста-дель-Соль Spain Homes …
€472,000
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