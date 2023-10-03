Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Пентхаусы

Пентхаусы в Испании

Estepona
54
Фуэнхирола
42
Марбелья
23
Гуардамар
22
la Vila Joiosa Villajoyosa
20
Кальпе
19
Эстремадура
19
Pilar de la Horadada
17
Показать больше
Пентхаус В архив
Очистить
734 объекта найдено
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus в Аликанте, Испания
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 114 м²
€170,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Недвижимость в Популярном Районе Михас в Проекте, Ориентированном на Отдых и Спорт Недвижимо…
€492,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€269,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Пентхаус в Ла Энтрада, Пунта Прима Пентхаус в жилом районе Ла Энтрада, в нескольких метра…
€295,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 178 м²
€790,000
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
€434,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 6
Квартиры с выдающимися удобствами в исключительном месте в Михас Коста Архитектурный дизайн …
€405,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€364,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€370,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€497,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€290,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€1,46 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 3 спальнями, панорамным видом на поле для гольфа и роскошным дизайном в Марбелье …
€1,30 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€310,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€350,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 3
Современные Энергоэффективные Квартиры на Известном Гольф-Курорте в Михасе Предлагаемые на п…
€475,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Современные Энергоэффективные Квартиры на Известном Гольф-Курорте в Михасе Предлагаемые на п…
€420,000
Пентхаус 2 спальни с садом, с Lift, с Pool в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 2 спальни с садом, с Lift, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Referencia: 525 Продается красивый отремонтированный двухуровневый пентхаус в Кальпе, недал…
€289,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры с Видом на Море в Центре Эстепоны Этот проект расположен в городе Эстеп…
€570,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 6/4
Центральные апартаменты с бассейном, сауной и фитнес-центром в Аликанте, Испания Почувствуйт…
€450,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€295,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€479,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Las Escalericas, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€249,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€240,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Современные апартаменты на продажу в Пилар де ла Орадада Коста Бланка Комплекс состоит из 8 …
€220,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Панорамные апартаменты с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория, Коста-дель-Соль Spain Homes …
€472,000

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти