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Жилой комплекс с видом на Средиземное море, с прямым выходом из общественного бассейна на набережную и пляж. Каждый объект недвижимости сдается под ключ, не только оборудованный кухонной техникой и кондиционером, но и полностью меблированный. В комплексе есть:
Большой пейзажный бассейн…
AMARA MARIS Beach & Spa — это новый роскошный жилой комплекс, расположенный на берегу Средиземного моря, на потрясающем курорте Ла Манга-дель-Мар-Менор, на побережье Коста-Калида. Комплекс состоит из двух 9-этажных блоков с 1-3 спальнями, квартир с террасами с видом на море во всех объектах …