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Жилой комплекс Jardines de Las Lagunas Fase II
Жилой комплекс Jardines de Las Lagunas Fase II
Mijas, Испания
от
€209,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 98–151 м²
2 объекта 2
Jardines de Las Lagunas Fase II Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тренажерным залом и сауной в Лас-Лагунас-де-Михас   Описание Жилой комплекс состоит из просторных 1-, 2- и 3-спальных квартир и потрясающих 3-спальных пентхаусов. Проект порадует эффектными террасами, превратив ваш дом в собственный райский уголок. Все квартиры имеют место в гараже и кладовую.   В качестве инновации на новом этапе проекта были добавлены полы с подогревом в ванных комнатах. Это более чистая и эффективная система отопления, которая способствует созданию уютной атмосферы в вашем доме. Жилой район предлагает абсолютную безопасность и спокойствие, помимо установленных камер наблюдения.   Помимо того, что все услуги и удобства находятся в нескольких минутах ходьбы, в комплексе есть прекрасные общественные зоны с бассейном и садами, которыми можно наслаждаться с семьей. Малыши могут весело провести время на детской игровой площадке, пока вы отдыхаете в сауне или занимаетесь в тренажерном зале.   Комплекс находится в привилегированном районе Коста-дель-Соль: менее 5 минут от лучшего коммерческого предложения на побережье, множество полей для гольфа в непосредственной близости, 2 км от пляжа и транспортные услуги почти у вашего порога.  
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