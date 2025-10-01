  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Фуэнхирола

Новостройки в Фуэнхироле, Испания

квартиры
19
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$661,156
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$847,604
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$814,639
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$672,963
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Туристический комплекс Новые дома с открытым видом в Торребланке, Фуэнхирола
Туристический комплекс Новые дома с открытым видом в Торребланке, Фуэнхирола
Туристический комплекс Новые дома с открытым видом в Торребланке, Фуэнхирола
Туристический комплекс Новые дома с открытым видом в Торребланке, Фуэнхирола
Туристический комплекс Новые дома с открытым видом в Торребланке, Фуэнхирола
Показать все Туристический комплекс Новые дома с открытым видом в Торребланке, Фуэнхирола
Туристический комплекс Новые дома с открытым видом в Торребланке, Фуэнхирола
Фуэнхирола, Испания
от
$542,702
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Новые дома в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль Этот новый проект расположен в известном районе Фуэнхиролы, Малага. Это оживленный прибрежный город в самом сердце Коста-дель-Соль на юге Испании. Известный своими песчаными пляжами, оживленной набережной и гостепри…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$1,08 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$814,639
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$865,263
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в престижном районе Фуэнхиролы Квартиры расположены в Фуэнхироле — популярном туристическом курорте между Бенальмаденой и Михасом. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни и отдыха: бары, спортивные центры, ночные клубы и рестораны. Квар…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$1,71 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$965,327
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$1,32 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в престижном районе Фуэнхиролы Квартиры расположены в Фуэнхироле — популярном туристическом курорте между Бенальмаденой и Михасом. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни и отдыха: бары, спортивные центры, ночные клубы и рестораны. Квар…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$971,213
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$749,704
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$641,589
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$688,678
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$935,896
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$700,451
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$678,866
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$820,542
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$818,174
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в престижном районе Фуэнхиролы Квартиры расположены в Фуэнхироле — популярном туристическом курорте между Бенальмаденой и Михасом. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни и отдыха: бары, спортивные центры, ночные клубы и рестораны. Квар…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти