Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры и апартаменты в Испании

;
Торревьеха
2393
Барселона
140
Марбелья
1457
Валенсия
111
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
24 052 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
TOP TOP
Квартира 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
4-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 4 кровати · 2 ванны · 145 м2 построено. К…
$676,767
Оставить заявку
Пентхаус в O Irixo, Испания
Пентхаус
O Irixo, Испания
$2,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Испания
Квартира 3 спальни
Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
3-комнатная квартира на продажу в Марина де Сотогранде. 3 кровать · 3 ванна · 161 м2 построе…
$1,44 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
Код 20260728161808 Квартира типа B площадью 72,99 м² находится на третьем этаже NŌA Villa…
$383,161
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Испания
Квартира 3 спальни
Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
3-комнатная квартира на продажу в Пирсе. 3 кровать · 2 ванна · 140 м2 построена. Компания MU…
$1,50 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$980,166
Оставить заявку
Пентхаус в Торре-Пачеко, Испания
Пентхаус
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$494,064
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Михас, Испания
Квартира 1 спальня
Михас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
1-комнатная квартира на продажу в Калахонде. 1 кровать · 1 ванна · построено 43 м2. Компания…
$311,347
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Торре-Пачеко, Испания
Квартира 2 спальни
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$364,746
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$305,975
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Роскошные квартиры в Аликанте, Кальпе, представляют собой суть элегантности и комфорта, с вп…
$772,565
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 3 спальни
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Фуэнхироле. 3 кровать · 2 ванны · 127 м2 построено. Компан…
$861,102
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Код 20260721151343 Продаются туристические апартаменты №7 с отдельной спальней в новом че…
$167,812
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 3 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест …
$458,754
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Дуплекс с 3 спальнями для продажи в Марбелье - Пуэрто Банус. 3 кровати · 3 ванны · 275 м2 по…
$3,69 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 3 спальни
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Марбелье. 3 кровать · 3 ванна · построен 191 м2. Компания …
$4,56 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 1 спальня
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
1-комнатная квартира на продажу в Эстепоне. 1 кровать · 1 ванна · построено 42 м2. Компания …
$329,415
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717110805 Продаётся доходный апартамент площадью 21 м² в Hilford La Torre, Бенид…
$208,806
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 1 спальня
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
1-комнатная квартира на продажу в Малаге. 1 кровать · 1 ванна · 66 м2 построено. Компания MU…
$276,224
Оставить заявку
Пентхаус в Гранадилья-де-Абона, Испания
Пентхаус
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продается пентхаус в современном и эксклюзивном жилом комплексе La Tejita, расположенном в н…
$397,832
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 3 спальни
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Михасе. 3 кровать · 2 ванны · 113 м2 построено. Компания M…
$1,10 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Capdepera, Испания
Квартира 2 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Жилой комплекс Cala Lliteres Residences by TM расположен всего в 250 метрах от Кала-Льитерес…
$689,310
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$329,299
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Bel Air, Испания
Квартира 2 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
2-комнатный пентхаус на продажу в Эль Параисо. 2 кровати · 2 ванны · 75 м2 построено. Компан…
$398,734
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
2-комнатная квартира на продажу в Пуэрто Банус. 2 кровать · 1 ванна · 81 м2 построено. Компа…
$633,888
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Испания
Квартира 4 спальни
Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
4-комнатная квартира на продажу в Рибера-дель-Марлин. 4 кровати · 4 ванны · построено 392 м2…
$1,67 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
2-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 2 кровати · 2 ванны · 115 м2 построено. К…
$918,895
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 1 спальня
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
1-комнатная квартира на продажу в Фуэнхироле. 1 кровать · 1 ванна · построено 40 м2. Компани…
$413,541
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 2 спальни
Дос-Эрманас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
2-комнатная квартира на продажу в Эстепоне. 2 кровати · 2 ванны · построено 89 м2. Компания …
$375,073
Оставить заявку

Типы недвижимости в Испании

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Испании

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Испания практически полностью занимает Иберийский полуостров, деля его лишь с Португалией. У страны огромная береговая линия со Средиземным морем и Атлантическим океаном, что вкупе с мягким климатом делает ее привлекательной для  покупки квартиры в Испании.

Преимущества покупки квартир и апартаментов в Испании

Продажа квартир в Испании растет, и если в 2023 году было зарегистрировано 650,000 сделок, то по итогам 2024 года это число увеличилось на 7,3%. Испанский рынок недвижимости демонстрирует такие показатели благодаря более привлекательным условиям нежели в странах Западной Европы, вроде Франции и Германии. Поэтому купить апартаменты в Испании стремятся именно европейцы: на их долю приходится чуть больше трети всех приобретенных объектов.

Преимущества приобретения квартиры в Испании:

  • Энергоэффективность новостроек: с 2021 года все новые здания соответствуют стандарту NZEB (Nearly Zero Energy Building), снижая расходы на коммунальные услуги до €30–50/месяц.
  • Ипотека для иностранцев: банки, такие как BBVA и Santander, предлагают кредиты под 2,5–3,2% годовых с LTV до 70%.
  • Доходность аренды: в Барселоне и на Коста-Бланке средняя доходность составляет 5–7%.
  • Юридическая защита: сделки проходят через нотариуса, а права собственности регистрируются в Registro de la Propiedad, минимизируя риски.

Цены на квартиры в Испании

Средняя стоимость квартиры в Испании составляет €2147 за кв.м. Новостройки составляют 20% рынка, что дороже вторичного жилья на 12–18%. Средняя стоимость студии начинается от €80,000, двухкомнатной квартиры – от €150,000, а апартаментов у моря в Испании – от €200,000. Цены на новостройки выше из-за обязательных парковочных мест и кладовых (trastero), включенных в стоимость.

Средние цены на квартиры в Испании:

Тип недвижимости Средняя площадь (кв.м) Средняя цена за кв.м (€) Примерная общая стоимость (€)
Студия 30–45 1900–2600 57,000–117,000
Однокомнатная квартира 50–65 2000–2700 100,000–175,500
Двухкомнатная квартира 70–90 2100–2900 147,000–261,000
Трехкомнатная квартира 100–130 2200–3100 220,000–403,000
Пентхаус 100–180 3200–5500 320,000–990,000
Многоуровневая квартира 150–250 3000–4800 450,000–1,200,000
Квартира у моря 60–100 2600–4200 156,000–420,000

Где в Испании лучше купить квартиру

Наиболее популярными локациями являются Барселона и Мадрид. В первом случае повышенный спрос наблюдается в Эшампле, историческом центре Барселоны, — стоимость квартиры в Испании тут начинается от €3500 за кв.м. Другой район — Побленоу — активно застраивается новостройками по цене от €3000.

В Мадриде высокий спрос на недвижимость в элитном районе Саламанка: там квартиры стоят от €4500 за кв.м, в менее престижном Ретиро цены начинаются от €3800.

Другие популярные города:

  • Коста-дель-Соль (Марбелья, Бенальмадена). Апартаменты у моря в Марбелье стоят от €3000 за кв.м, в Бенальмадене – от €2200. Туристический поток обеспечивает доходность аренды до 7.2%.
  • Коста-Бланка (Аликанте, Бенидорм). Доступный район с ценами от €1900 за кв.м. В Бенидорме новостройки с видом на море популярны среди скандинавских и британских покупателей (40% сделок).
  • Валенсия (Рузафа, Эль-Кармен). В модном районе Рузафа стоимость начинается от €2200 за кв.м. Город растет как центр стартапов, привлекая арендаторов (доходность 6%).

Часто задаваемые вопросы о покупке апартаментов в Испании

Сколько в среднем стоит квартира в Испании?

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры площадью 70–90 кв.м составляет €150,000–€280,000. Студии стоят от €80,000, апартаменты у моря — от €200,000.

Что дает покупка квартиры в Испании?

Покупка обеспечивает право на проживание, доступ к здравоохранению и потенциальный доход от аренды в 5–7% годовых. Инвестиции от €500,000 дают ВНЖ через «золотую визу».
 

Можно ли купить квартиру в Испании без гражданства?

Нерезиденты могут купить апартаменты в Испании при наличии NIE, загранпаспорта и счета в испанском банке. Кредит доступен до 70% стоимости под 2,5–3,2% годовых.
 

Является ли покупка квартиры в Испании хорошей инвестицией?

Покупка квартиры в Испании приносит 5–7% годовых от аренды и рост стоимости на 6–8% в год. Туристические регионы, такие как Коста-дель-Соль, обеспечивают ликвидность и стабильный спрос.
 

Realting.com
Перейти