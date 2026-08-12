Испания практически полностью занимает Иберийский полуостров, деля его лишь с Португалией. У страны огромная береговая линия со Средиземным морем и Атлантическим океаном, что вкупе с мягким климатом делает ее привлекательной для покупки квартиры в Испании.

Преимущества покупки квартир и апартаментов в Испании

Продажа квартир в Испании растет, и если в 2023 году было зарегистрировано 650,000 сделок, то по итогам 2024 года это число увеличилось на 7,3%. Испанский рынок недвижимости демонстрирует такие показатели благодаря более привлекательным условиям нежели в странах Западной Европы, вроде Франции и Германии. Поэтому купить апартаменты в Испании стремятся именно европейцы: на их долю приходится чуть больше трети всех приобретенных объектов.

Преимущества приобретения квартиры в Испании:

Энергоэффективность новостроек: с 2021 года все новые здания соответствуют стандарту NZEB (Nearly Zero Energy Building), снижая расходы на коммунальные услуги до €30–50/месяц.

с 2021 года все новые здания соответствуют стандарту NZEB (Nearly Zero Energy Building), снижая расходы на коммунальные услуги до €30–50/месяц. Ипотека для иностранцев: банки, такие как BBVA и Santander, предлагают кредиты под 2,5–3,2% годовых с LTV до 70%.

банки, такие как BBVA и Santander, предлагают кредиты под 2,5–3,2% годовых с LTV до 70%. Доходность аренды: в Барселоне и на Коста-Бланке средняя доходность составляет 5–7%.

в Барселоне и на Коста-Бланке средняя доходность составляет 5–7%. Юридическая защита: сделки проходят через нотариуса, а права собственности регистрируются в Registro de la Propiedad, минимизируя риски.

Цены на квартиры в Испании

Средняя стоимость квартиры в Испании составляет €2147 за кв.м. Новостройки составляют 20% рынка, что дороже вторичного жилья на 12–18%. Средняя стоимость студии начинается от €80,000, двухкомнатной квартиры – от €150,000, а апартаментов у моря в Испании – от €200,000. Цены на новостройки выше из-за обязательных парковочных мест и кладовых (trastero), включенных в стоимость.

Средние цены на квартиры в Испании:

Тип недвижимости Средняя площадь (кв.м) Средняя цена за кв.м (€) Примерная общая стоимость (€) Студия 30–45 1900–2600 57,000–117,000 Однокомнатная квартира 50–65 2000–2700 100,000–175,500 Двухкомнатная квартира 70–90 2100–2900 147,000–261,000 Трехкомнатная квартира 100–130 2200–3100 220,000–403,000 Пентхаус 100–180 3200–5500 320,000–990,000 Многоуровневая квартира 150–250 3000–4800 450,000–1,200,000 Квартира у моря 60–100 2600–4200 156,000–420,000

Где в Испании лучше купить квартиру

Наиболее популярными локациями являются Барселона и Мадрид. В первом случае повышенный спрос наблюдается в Эшампле, историческом центре Барселоны, — стоимость квартиры в Испании тут начинается от €3500 за кв.м. Другой район — Побленоу — активно застраивается новостройками по цене от €3000.

В Мадриде высокий спрос на недвижимость в элитном районе Саламанка: там квартиры стоят от €4500 за кв.м, в менее престижном Ретиро цены начинаются от €3800.

Другие популярные города: