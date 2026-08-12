Испания практически полностью занимает Иберийский полуостров, деля его лишь с Португалией. У страны огромная береговая линия со Средиземным морем и Атлантическим океаном, что вкупе с мягким климатом делает ее привлекательной для покупки квартиры в Испании.
Преимущества покупки квартир и апартаментов в Испании
Продажа квартир в Испании растет, и если в 2023 году было зарегистрировано 650,000 сделок, то по итогам 2024 года это число увеличилось на 7,3%. Испанский рынок недвижимости демонстрирует такие показатели благодаря более привлекательным условиям нежели в странах Западной Европы, вроде Франции и Германии. Поэтому купить апартаменты в Испании стремятся именно европейцы: на их долю приходится чуть больше трети всех приобретенных объектов.
Преимущества приобретения квартиры в Испании:
- Энергоэффективность новостроек: с 2021 года все новые здания соответствуют стандарту NZEB (Nearly Zero Energy Building), снижая расходы на коммунальные услуги до €30–50/месяц.
- Ипотека для иностранцев: банки, такие как BBVA и Santander, предлагают кредиты под 2,5–3,2% годовых с LTV до 70%.
- Доходность аренды: в Барселоне и на Коста-Бланке средняя доходность составляет 5–7%.
- Юридическая защита: сделки проходят через нотариуса, а права собственности регистрируются в Registro de la Propiedad, минимизируя риски.
Цены на квартиры в Испании
Средняя стоимость квартиры в Испании составляет €2147 за кв.м. Новостройки составляют 20% рынка, что дороже вторичного жилья на 12–18%. Средняя стоимость студии начинается от €80,000, двухкомнатной квартиры – от €150,000, а апартаментов у моря в Испании – от €200,000. Цены на новостройки выше из-за обязательных парковочных мест и кладовых (trastero), включенных в стоимость.
Средние цены на квартиры в Испании:
|Тип недвижимости
|Средняя площадь (кв.м)
|Средняя цена за кв.м (€)
|Примерная общая стоимость (€)
|Студия
|30–45
|1900–2600
|57,000–117,000
|Однокомнатная квартира
|50–65
|2000–2700
|100,000–175,500
|Двухкомнатная квартира
|70–90
|2100–2900
|147,000–261,000
|Трехкомнатная квартира
|100–130
|2200–3100
|220,000–403,000
|Пентхаус
|100–180
|3200–5500
|320,000–990,000
|Многоуровневая квартира
|150–250
|3000–4800
|450,000–1,200,000
|Квартира у моря
|60–100
|2600–4200
|156,000–420,000
Где в Испании лучше купить квартиру
Наиболее популярными локациями являются Барселона и Мадрид. В первом случае повышенный спрос наблюдается в Эшампле, историческом центре Барселоны, — стоимость квартиры в Испании тут начинается от €3500 за кв.м. Другой район — Побленоу — активно застраивается новостройками по цене от €3000.
В Мадриде высокий спрос на недвижимость в элитном районе Саламанка: там квартиры стоят от €4500 за кв.м, в менее престижном Ретиро цены начинаются от €3800.
Другие популярные города:
- Коста-дель-Соль (Марбелья, Бенальмадена). Апартаменты у моря в Марбелье стоят от €3000 за кв.м, в Бенальмадене – от €2200. Туристический поток обеспечивает доходность аренды до 7.2%.
- Коста-Бланка (Аликанте, Бенидорм). Доступный район с ценами от €1900 за кв.м. В Бенидорме новостройки с видом на море популярны среди скандинавских и британских покупателей (40% сделок).
- Валенсия (Рузафа, Эль-Кармен). В модном районе Рузафа стоимость начинается от €2200 за кв.м. Город растет как центр стартапов, привлекая арендаторов (доходность 6%).