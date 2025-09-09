  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Orihuela
  4. Квартира в новостройке Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа

Квартира в новостройке Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа

Orihuela, Испания
от
$400,258
;
45
Оставить заявку
ID: 27873
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Orihuela

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка

Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний рынок на улице Николя де Бюсси. Эти квартиры представлены в вариантах с 2, 3 и 4 спальнями, предлагая потенциальным жильцам широкий выбор.

Современные квартиры в Ориуэле, Аликанте, находятся в выгодном месте, всего в 700 метрах от прекрасного пляжа, в 1 километре от известного торгового центра «La Zenia Boulevard», в 5 км от больницы Торревьехи, в 50 км от международного аэропорта Аликанте и в 54 км от аэропорта Мурсии.

К услугам жителей этого сообщества есть большой общий бассейн, зеленые зоны и затененные места, что делает его восхитительным местом для отдыха и расслабления.

Квартиры с качественной отделкой обустроены в соответствии с высокими стандартами, оснащены современной мебелью, полностью укомплектованной кухней со столешницей из белого мрамора и современными ванными комнатами с душевой кабиной.


ALC-00375

Местонахождение на карте

Orihuela, Испания
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$260,167
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$676,906
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$747,540
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$794,629
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach"
Малага, Испания
от
$4,34 млн
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Orihuela, Испания
от
$400,258
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Показать все Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Denia, Испания
от
$417,916
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря в частном комплексе в Дении, Аликанте Расположенные в Дении, портовом городе провинции Аликанте, квартиры у моря в Испании представляют собой идеальное место для любителей пляжного отдыха. Они находятся на первой линии великолепного побережья Средиземного моря. Этот п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$818,174
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 спальнями в Финестрате с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 спальнями в Финестрате с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 спальнями в Финестрате с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 спальнями в Финестрате с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 спальнями в Финестрате с панорамным видом на море
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 спальнями в Финестрате с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 спальнями в Финестрате с панорамным видом на море
Finestrat, Испания
от
$517,980
Год сдачи 2023
Современные апартаменты с 2 спальнями и панорамным видом на море в Финестрате, Коста-Бланка Эти апартаменты с 2 спальнями и захватывающим видом на Средиземное море расположены в Финестрате – живописном городе на испанском побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Финестрат славится своим…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации