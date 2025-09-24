  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха

Новостройки в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
4
Вильяхойоса
11
Ла-Нусия
5
Альтеа
3
Вильяхойоса, Испания
от
$817,032
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Вильяхойоса, Испания
от
$373,094
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 82–108 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс Orizonne находится в природной зоне, всего в 2 км от центра Вильяхойосы и 10 км от Бенидорма. Недалеко расположены пляжи Парадис, Болноу и Аспарайо. Вильяхойоса — тихий и уютный городок на Коста-Бланке, где есть все необходимое для комфортной жизни. Комплекс имеет развитую инфраструктуру
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
82.0
413,138
Квартира 3 комнаты
108.0
448,550
Агентство
EspanaTour
Finestrat, Испания
от
$570,956
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате рядом с полем для гольфа Стильные квартиры расположены в Финестрате – очаровательном городке в провинции Аликанте, Испания, на восточной стороне вдоль побережья Коста-Бланка. Финестрат известен сочетанием прекрасных пляжей, горных видов и бо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Finestrat, Испания
от
$655,152
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 129 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс из отдельных домов в районе Финестрат.
Агентство
VYM Canarias
Жилой квартал SaliSol Hills
Жилой квартал SaliSol Hills
Жилой квартал SaliSol Hills
Жилой квартал SaliSol Hills
Жилой квартал SaliSol Hills
Жилой квартал SaliSol Hills
Finestrat, Испания
от
$568,877
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 107–225 м²
5 объектов недвижимости 5
SaliSol Hills — это новый проект вилл в районе Балкон Финестрата, расположенный недалеко от Бенидорма и в 6 минутах от тематического парка «Терра Митика». Комплекс имеет панорамный вид на море и гору Puig Campana. Расстояние до аэропорта Аликанте – Эльче составляет 57 км
Агентство
EspanaTour
Ла-Нусия, Испания
от
$374,359
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Finestrat, Испания
от
$353,168
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и потрясающим видом на Средиземное море в Финестрате Расположенные в Финестрате — одном из самых тихих и престижных районов Коста-Бланки — эти роскошные квартиры предлагают умиротворённый образ жизни в окружении природы, полей для гольфа и живописных пляжей Средиземног…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Luz Resort
Жилой комплекс Luz Resort
Жилой комплекс Luz Resort
Жилой комплекс Luz Resort
Жилой комплекс Luz Resort
Жилой комплекс Luz Resort
Finestrat, Испания
от
$422,833
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Современный комплексе LUZ – Balcón de Finestrat. В комплексе есть общий бассейн, тренажерный зал и места для занятия спортом не покидая территорию комплекса. 18 эксклюзивных домов с террасами, расположенных в привилегированном городе Финестрат-Бенидорм, на прекрасном побережье Коста Бланка, …
Агентство
EspanaTour
Вильяхойоса, Испания
от
$419,781
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"
Альтеа, Испания
от
$547,411
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Finestrat, Испания
от
$465,005
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате рядом с полем для гольфа Стильные квартиры расположены в Финестрате – очаровательном городке в провинции Аликанте, Испания, на восточной стороне вдоль побережья Коста-Бланка. Финестрат известен сочетанием прекрасных пляжей, горных видов и бо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Finestrat, Испания
от
$441,461
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате рядом с полем для гольфа Стильные квартиры расположены в Финестрате – очаровательном городке в провинции Аликанте, Испания, на восточной стороне вдоль побережья Коста-Бланка. Финестрат известен сочетанием прекрасных пляжей, горных видов и бо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Finestrat, Испания
от
$518,032
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 109–136 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс SEAVIEW 6, расположенный в престижной зоне Коста-Бланки, предлагает уникальное сочетание природной красоты и городского комфорта. В окружении гор и с потрясающим видом на Средиземное море, комплекс обеспечивает спокойную атмосферу. В то же время, он находится всего в нескольки…
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Испания
от
$397,514
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 80–318 м²
6 объектов недвижимости 6
Finestrat Paradise Resort — это уникальный жилой комплекс в Финестрате, включающий 66 квартир и 14 вилл. Курорт расположен вблизи пляжей Бенидорма и окружен инфраструктурой: торговыми центрами, полями для гольфа и отелями. Дома отличаются конфиденциальностью, с террасами, садами и солярия…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
80.0 – 82.0
495,766 – 572,492
Квартира 3 комнаты
103.0
532,948 – 702,335
Дом
318.0
1,36 млн
Агентство
EspanaTour
Ла-Нусия, Испания
от
$426,157
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Бенидорм, Испания
от
$435,197
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 24
Площадь 97–372 м²
5 объектов недвижимости 5
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower by TM. Привилегированное расположение, рядом с гольф-клубом Las Rejas Golf, всего в 1 км от пляжа Поньенте, с отличным сообщением с автомагистралями N-332 и AP7. Eagle Tower by TM будет состоять из одной башни с разнообразн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
97.0 – 120.0
488,684 – 524,095
Квартира 3 комнаты
117.0 – 325.0
552,425 – 944,316
Квартира 4 комнаты
372.0
1,04 млн
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Бенидорм, Испания
от
$284,521
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 22
Площадь 56–59 м²
7 объектов недвижимости 7
Новое здание SLIM TOWER в городе Бенидормм с инновационным и авангардным архитектурным дизайном.  Дом оснащён системой кондиционирования с распределением воздуха через воздуховоды, а также механической системой вентиляции, которая обеспечивает чистый и здоровый воздух в помещениях и соотв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0 – 59.0
476,821 – 562,340
Агентство
EspanaTour
Вильяхойоса, Испания
от
$747,069
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Finestrat, Испания
от
$676,906
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате рядом с полем для гольфа Стильные квартиры расположены в Финестрате – очаровательном городке в провинции Аликанте, Испания, на восточной стороне вдоль побережья Коста-Бланка. Финестрат известен сочетанием прекрасных пляжей, горных видов и бо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Вильяхойоса, Испания
от
$916,019
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 95–120 м²
2 объекта недвижимости 2
Представляем роскошные новые апартаменты, дуплексы и пентхаусы, расположенных прямо на берегу моря между Бенидормом и Вильяхойосой на Коста Бланка. Эти элегантные белые здания, каждый всего в шесть этажей, окружены обширными зелеными зонами и предлагают от одной до четырех спален с просторны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
95.0
920,708
Квартира 3 комнаты
120.0
1,29 млн
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Polop, Испания
от
$514,668
Год сдачи 2025
Площадь 125–158 м²
3 объекта недвижимости 3
Закрытый жилой комплекс. Окруженный соснами и защищенный горой Понойч, жилой комплекс Polop Hills предлагает идеальное сочетание безопасности, удобства и близости к природе. В комплексе круглосуточная охрана, большой общественный бассейн для взрослых и детей, зонами отдыха, детской площадкой…
Агентство
EspanaTour
Finestrat, Испания
от
$606,273
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате рядом с полем для гольфа Стильные квартиры расположены в Финестрате – очаровательном городке в провинции Аликанте, Испания, на восточной стороне вдоль побережья Коста-Бланка. Финестрат известен сочетанием прекрасных пляжей, горных видов и бо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Ла-Нусия, Испания
от
$361,409
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Вильяхойоса, Испания
от
$606,273
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Finestrat, Испания
от
$523,867
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате рядом с полем для гольфа Стильные квартиры расположены в Финестрате – очаровательном городке в провинции Аликанте, Испания, на восточной стороне вдоль побережья Коста-Бланка. Финестрат известен сочетанием прекрасных пляжей, горных видов и бо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Finestrat, Испания
от
$858,199
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 130–170 м²
2 объекта недвижимости 2
Essential House - это проект отдельно стоящих домов с 3 или 4 спальнями и 3 полными ванными комнатами, две из которых - ensuite. Участки площадью от 590 до 700 м2 выходят на южную сторону, с них открывается вид на море и горы, а свет заливает все комнаты. В домах установлены кондиционеры,…
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Бенидорм, Испания
от
$470,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Площадь 76–423 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс  Sunset Sailors by TM расположен в привилегированном районе пляжа Пониенте, всего в 50 метрах. В урбанизации квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями с впечатляющим видом на море и большими террасами, которые позволят вам ощутить уникальное ощущение плавания, не выходя из дома. Места общего…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
76.0
585,476
Квартира 2 комнаты
109.0
720,041 – 789,684
Квартира 3 комнаты
134.0 – 423.0
855,786 – 2,34 млн
Агентство
EspanaTour
Альтеа, Испания
от
$1,17 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Испания
от
$260,822
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
BREEZE - это новое частное и закрытое сообщество, созданное для того, чтобы жить с максимальной функциональностью, наблюдая за Средиземным морем, в очень тихом районе, с легким общением и недалеко от пляжей, ( менее 8 км от Кала Финестрата ) и эксклюзивного поля для гольфа Puig Campana, Mall…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Вильяхойоса, Испания
от
$351,566
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 48–115 м²
3 объекта недвижимости 3
Уникальный дизайн с высококачественным строительством и материалами премиум-класса. Жилой комплекс Azure Residencial расположен всего в нескольких метрах от пляжа, в окружении гор. В зонах общественного пользования есть бассейн, обширные сады, детская площадка, полностью оборудованный тренаж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
351,758
Квартира 3 комнаты
91.0 – 115.0
596,100 – 744,239
Агентство
EspanaTour
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Бенидорм, Испания
от
$406,286
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 160–229 м²
4 объекта недвижимости 4
Бунгало расположено в современном комплексе LUZ 2 – Balcón de Finestrat. В комплексе есть общий бассейн, тренажерный зал и места для занятия спортом не покидая территорию комплекса.
Агентство
EspanaTour
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной
Finestrat, Испания
от
$1,35 млн
Год сдачи 2027
Отдельные виллы с 4 спальнями, частными бассейнами и подземной парковкой в Финестрате Элегантные современные виллы расположены в живописном городке Финестрат – жемчужине провинции Аликанте на испанском побережье Коста-Бланка. Финестрат славится своим потрясающим сочетанием безмятежных пляжей…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Вильяхойоса, Испания
от
$292,421
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 58–127 м²
4 объекта недвижимости 4
Откройте для себя Вильяхойосу в нашем новом жилом комплексе, расположенном в самом сердце города, всего в нескольких шагах от центрального пляжа. Здесь вы найдете апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, предлагающие вид на море и удобство центрального расположения. В комплексе представлены новы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
58.0
293,918
Квартира 2 комнаты
82.0
493,995
Квартира 3 комнаты
90.0 – 127.0
672,825 – 938,060
Агентство
EspanaTour
Вильяхойоса, Испания
от
$447,347
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Finestrat, Испания
от
$329,624
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и потрясающим видом на Средиземное море в Финестрате Расположенные в Финестрате — одном из самых тихих и престижных районов Коста-Бланки — эти роскошные квартиры предлагают умиротворённый образ жизни в окружении природы, полей для гольфа и живописных пляжей Средиземног…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Вильяхойоса, Испания
от
$381,663
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Площадь 74–226 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс Alonis Living Playa del Torres выделяется своей инновационной и элегантной архитектурой и находится всего менее чем в 5 минутах ходьбы от идиллического Playa del Torres. Это идеальное место для тех, кто мечтает каждый день наслаждаться морским бризом, средиземноморским солнцем…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
383,628
Квартира 2 комнаты
106.0 – 226.0
442,648 – 762,535
Квартира 3 комнаты
131.0
539,441
Агентство
EspanaTour
Альтеа, Испания
от
$576,842
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Вильяхойоса, Испания
от
$424,525
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Ла-Нусия, Испания
от
$426,157
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Ла-Нусия, Испания
от
$484,693
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 162 м²
1 объект недвижимости 1
Современный проектно-строительный поселок, где вы можете наслаждаться климатом, солнечным светом круглый год, захватывающими видами на бухты Бенидорм и Альбир и вести здоровый образ жизни. Он находится недалеко от всех служб и спортивного центра Ла Нусия. Размеры домов и их конфигурация дела…
Агентство
EspanaTour
