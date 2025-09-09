  1. Realting.com
  4. Квартира в новостройке Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада

Квартира в новостройке Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада

Pilar de la Horadada, Испания
от
$635,703
;
30
ID: 27690
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Pilar de la Horadada

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада

Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных городов южной Коста-Бланка. Здесь сочетаются средиземноморское очарование и все необходимые удобства, создавая идеальный баланс между спокойствием и оживлённой местной жизнью.

Апартаменты в Пилар-де-ла-Орадада удобно расположены рядом с ключевыми объектами: пляж Плайя-Игерикас — всего в 400 метрах, магазины и рестораны — в 500 метрах, центр Торре-де-ла-Орадада — в 1,2 км, а Пилар-де-ла-Орадада — в 3,5 км. Любители гольфа оценят близость к клубу Lo Romero (7,4 км). Торговый центр La Zenia Boulevard находится в 11 км, а до аэропортов Мурсии и Аликанте — 40 и 75 км соответственно. Также в радиусе доступности — пляжи Мар-Менор, города Сан-Педро-дель-Пинатар, Торревьеха и Картахена.

Закрытый комплекс выполнен в шести фазах, включающих элегантные двух- и трёхэтажные здания. Жителям доступны ухоженные ландшафтные сады, крытый и открытый бассейны, полностью оборудованный тренажёрный зал, спа-центр и общественные зоны для отдыха и встреч. Обеспечена безопасность и приватность.

Квартиры отличаются современной открытой планировкой, объединяющей кухню, столовую и гостиную. Внутри — три просторные спальни с встроенными шкафами и две современные ванные комнаты, включая одну смежную. Есть варианты с садом на первом этаже, большие балконы на среднем уровне и пентхаусы с террасами на крыше и видом на море. За каждой резиденцией закреплено парковочное место и кладовая.


ALC-01090

Местонахождение на карте

Pilar de la Horadada, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

