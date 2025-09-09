  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эстепона
  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы

Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы

Эстепона, Испания
от
$847,604
;
16
Оставить заявку
ID: 27804
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Город
    Эстепона

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры на берегу моря с большими террасами и видом на море в жилом районе Эстепоны

Этот новый проект расположен в муниципалитете Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. Эстепона – это очаровательный город с более чем 20 километрами побережья, славящийся живописным старым городом, мягким климатом, который сохраняется круглый год, а также широкими и красивыми пляжами. В отличие от более коммерциализированной Марбельи, Эстепона сохраняет свою аутентичную андалузскую атмосферу и спокойствие. Кроме того, в этом регионе находятся отличные гольф-поля, такие как Valle Romano и Estepona Golf.

Квартиры в Эстепоне, Малага, расположены в тихом жилом районе всего в 500 м от местных пляжей, в 5 км от центра города Эстепона и менее чем в 10 минутах езды от нескольких полей для гольфа. В этом районе есть всё необходимое для повседневной жизни, включая банки, школы, магазины, супермаркеты и широкий выбор ресторанов. Проект расположен в 18 км от знаменитого Сотогранде, в 35 км от Марбельи и Пуэрто-Бануса, в 85 км от международного аэропорта Малаги и в 95 км от центра города Малаги.

Этот проект, расположенный среди природы в живописном прибрежном районе, представляет собой жилой закрытый комплекс, состоящий из 4-этажных зданий с элегантными архитектурными формами, органично вписывающимися в природный ландшафт. Такой подход обеспечивает гармоничное сосуществование с окружающей природой, создавая атмосферу уединенности и покоя. Внутри комплекса будут предложены первоклассные удобства, включая открытые бассейны, просторные зеленые зоны, коворкинг-зоны, а также оздоровительный центр с тренажерным залом, йога-студией, крытым бассейном, хаммамом и сауной для полноценного отдыха и восстановления.

В рамках этого проекта международный застройщик предлагает разнообразие современных квартир с открытой планировкой, которые выделяются высококачественной отделкой и использованием только лучших материалов. Эти светлые и стильные квартиры оснащены просторными террасами, идеально дополняющими внутреннее пространство благодаря большим оконным проемам от пола до потолка, которые обеспечивают максимальное проникновение естественного света и открывают великолепные виды. Квартиры будут сдаваться с полностью оборудованными кухнями, кондиционерами в каждом помещении и базовой системой автоматизации.


AGP-00943

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$533,284
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$935,896
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$290,324
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Rojales, Испания
от
$346,105
Многоквартирный жилой дом Iconic
Santa Pola, Испания
от
$353,679
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$847,604
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
la Nucia, Испания
от
$426,157
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Показать все Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Испания
от
$314,980
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
BAHIA Бунгало, красота и функциональность, чтобы наслаждаться жизнью каждого дня, со всеми удобствами.  Потому что ты это заслужил. Цены в стадии строительства и под ключ на июнь 2023 года. Gran Alacant - это район, расположенный на мысе Санта-Пола.  Можно сказать, что это Средиземноморье …
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$376,713
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации