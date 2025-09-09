Квартира в новостройке Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада

Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада

Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, что делает этот район идеальным как для отдыхающих, так и для тех, кто живет круглый год.

Квартиры на продажу в Пилар-де-ла-Орадада расположены в 250 м от пляжа, в 300 м от местных ресторанов и пляжных баров, в 800 м от супермаркета, в 4 км от центра Пилар-де-ла-Орадада, в 9 км от гольф-клуба Lo Romero, в 14 км от Торревьехи, в 45 км от аэропорта Мурсии и в 74 км от аэропорта Аликанте.

Этот бутик-комплекс из 24 эксклюзивных квартир окружен ландшафтными садами, имеет общий бассейн, стойку ресепшн и лаундж-зону для отдыха. Комплекс с закрытым доступом и круглосуточной охраной создан для тех, кто ищет уединение и комфорт на берегу моря.

Каждая квартира имеет современный дизайн, открытую планировку, высококачественную отделку и просторные террасы с панорамным видом на море. Квартиры полностью меблированы, оснащены встроенной кухней, бытовой техникой, кондиционером и гаражом.

ALC-01117