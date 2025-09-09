  1. Realting.com
  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы

Михас, Испания
от
$533,284
;
21
ID: 27659
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Деревня
    Михас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в живописном месте в Михасе, Малага

Этот жилой комплекс в Михасе, районе Серрадо-дель-Агила, расположен среди холмов недалеко от Средиземного моря и представляет собой элегантный гольф-курорт. В центре комплекса — прекрасно спроектированное 9-луночное поле для гольфа с живописными лужайками, водными объектами и потрясающим видом на море и горы. Курорт предлагает удобства высокого уровня: современный клубный дом, ресторан с панорамным видом, тренировочное поле и площадки для гольфа. Среди высококлассных вилл и квартир Серрадо-дель-Агила объединяет спокойную жизнь с активным и стильным отдыхом на Коста-дель-Соль.

Комплекс удобно расположен в Михас-Коста, всего в 4 км от ближайшего пляжа — идеальное место для отдыха у моря. Международный аэропорт Малаги находится примерно в 27 км, а исторический центр Малаги с его музеями и магазинами — в 33 км. Известная Марбелья с элитными магазинами и пристанью для яхт расположена примерно в 30 км. Такое расположение позволяет сочетать тишину холмов и динамику побережья.

Жители комплекса могут пользоваться спа-салоном, сауной, подогреваемым бассейном, полностью оборудованным фитнес-залом и коворкинг-зоной. На улице есть волейбольная площадка и открытый бассейн. Для машин предусмотрена подземная парковка.

Квартиры в Малаге в этом комплексе предлагают разнообразие вариантов — от пентхаусов с солярием до квартир на первом этаже с красивыми садами. Интерьеры просторные и продуманные, кухни полностью оборудованы, а в главной спальне есть собственная ванная комната.


AGP-00987

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы

Михас, Испания

от

$533,284
Другие комплексы
Михас, Испания
от
$465,005
Год сдачи 2027
Квартиры в живописном месте в Михасе, Малага Этот жилой комплекс в Михасе, районе Серрадо-дель-Агила, расположен среди холмов недалеко от Средиземного моря и представляет собой элегантный гольф-курорт. В центре комплекса — прекрасно спроектированное 9-луночное поле для гольфа с живописными л…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Orihuela, Испания
от
$209,982
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Чувствуете это ощущение террасы? AMANECER X объединяет роскошь и функциональность во вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов с различными текстурами и превосходной отделкой.Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощ…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$905,288
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря с большими террасами и видом на море в жилом районе Эстепоны Этот новый проект расположен в муниципалитете Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. Эстепона – это очаровательный город с более чем 20 километрами побережья, славящийся живописным старым гор…
Агентство
TEKCE Real Estate
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации