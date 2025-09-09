  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Квартира в новостройке Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе

Квартира в новостройке Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе

Михас, Испания
от
$488,550
;
23
Оставить заявку
ID: 27820
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Деревня
    Михас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса

Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и отличное расположение рядом с пляжами, полями для гольфа и ключевыми достопримечательностями Коста-дель-Соль. Михас предлагает живописную красоту и мягкий средиземноморский климат, что обеспечивает высокий уровень качества жизни. Этот район идеально подходит для различных типов покупателей – от тех, кто ищет жилье для отдыха, до инвесторов, заинтересованных в аренде, и семей, которые хотят найти комфортное постоянное место проживания.

Проект расположен рядом с гольф-клубом Calanova, менее чем в 5 минутах езды от привилегированного сообщества Ла-Кала-де-Михас и его нетронутых песчаных пляжей, предлагая уникальный и эксклюзивный образ жизни для любителей гольфа. Всего в 2 км находится широкий спектр повседневных услуг и удобств: уличные рынки, супермаркеты, медицинские центры, хозяйственные магазины, аптеки, а также образовательные, культурные и спортивные центры. Близость и удобный доступ к главной автомагистрали А-7 облегчают любую поездку. Комплекс находится в 11 км от соседнего города Фуэнхирола, в 19 км от центра белоснежного Михас-Пуэбло, в 22 км от Марбельи, в 30 км от Пуэрто-Бануса и в 33 км от международного аэропорта Малаги.

Жилой комплекс обособленного типа предлагает современные резиденции, которые идеально подходят для тех, кто ценит безопасность и спокойствие. Этот проект — это не просто дом, а целый образ жизни. Он дает возможность насладиться уединением в просторных садовых зонах и воспользоваться общим бассейном, который подходит как для взрослых, так и для детей. Общественные зоны комплекса способствуют улучшению самочувствия: тренажерный зал и клуб для жителей обеспечивают комфортные условия для активного времяпрепровождения и общения. Все пространства спроектированы так, чтобы поддерживать вашу активность и создавать атмосферу для социальных встреч, при этом оставаясь в пределах уюта и безопасности вашего сообщества.

Эти дома в Михасе, Малага, спроектированы с акцентом на максимальный комфорт и благополучие жителей. Благодаря просторным открытым зонам, высококачественным материалам и функциональному современному дизайну, каждое жилье становится уникальным домом для вас и вашей семьи. Все объекты идеально сбалансированы, сочетая внутреннее и внешнее пространство. Просторные террасы предлагают возможность расслабиться и насладиться открытым видом на поле для гольфа или живописную природу. Каждый уголок этих апартаментов был тщательно продуман для оптимального использования естественного освещения. Просторные интерьеры с большими окнами создают светлую и гостеприимную атмосферу, наполняя дома теплом и уютом.


AGP-00939

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Rojales, Испания
от
$336,687
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Pilar de la Horadada, Испания
от
$729,881
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Сабадель, Испания
от
$299,016
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Торревьеха, Испания
от
$271,510
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Rojales, Испания
от
$420,270
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$488,550
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
la Nucia, Испания
от
$426,157
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Nalia Resort
Жилой комплекс Nalia Resort
Жилой комплекс Nalia Resort
Жилой комплекс Nalia Resort
Жилой комплекс Nalia Resort
Жилой комплекс Nalia Resort
Торревьеха, Испания
от
$292,697
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 131 м²
1 объект недвижимости 1
Nalia Resort – роскошь в Торревьехе. Торревьеха — один из туристических городов номер один на побережье Коста Бланка благодаря своим пляжам и природным паркам, таким как Лагуна Роза. По этой причине компания Immosol, как застройщик, имеет один из своих звездных проектов в этом городе Аликант…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$729,881
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации