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Новостройки в Callosa de Segura, Испания

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Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Испания
от
$239,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 75–77 м²
3 объекта недвижимости 3
Квартиры с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. В нескольких метрах от всех наших услуг: супермаркет, рестораны, аптека, корты для падл-тенниса, английский боулинг, поле для гольфа… Отделка высочайшего качества. Большая общественная зона с бассейном.
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Callosa de Segura, Испания
от
$270,553
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 76–87 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Amaneser X
Жилой комплекс Amaneser X
Callosa de Segura, Испания
от
$276,572
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 75–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс Amanecer X состоит из 108 квартир с большими террасами. 108 квартир с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. 8 блоков, разделенных на первый этаж, первый этаж, второй этаж и пентхаусы с частной террасой-солярием. Каждый со своим индивидуальным лифтом
Агентство
EspanaTour
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На карте
Realting.com
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