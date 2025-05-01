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Квартиры с двумя спальнями и двумя ванными комнатами.
В нескольких метрах от всех наших услуг: супермаркет, рестораны, аптека, корты для падл-тенниса, английский боулинг, поле для гольфа…
Отделка высочайшего качества.
Большая общественная зона с бассейном.
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Жилой комплекс Amanecer X состоит из 108 квартир с большими террасами. 108 квартир с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. 8 блоков, разделенных на первый этаж, первый этаж, второй этаж и пентхаусы с частной террасой-солярием. Каждый со своим индивидуальным лифтом