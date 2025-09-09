  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Фуэнхирола
  4. Квартира в новостройке Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами

Квартира в новостройке Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами

Фуэнхирола, Испания
от
$812,287
;
23
Оставить заявку
ID: 27942
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Город
    Фуэнхирола

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе

Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхирола привлекает туристов в течение всего года.

Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от городов Фуэнхирола и Бенальмадена. Здесь созданы идеальные условия для проживания, есть что предложить людям всех возрастных групп. Этот район пользуется популярностью и у инвесторов, желающих приобрести жилье для отдыха на Коста-дель-Соль. Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, расположены в 5 минутах езды от пляжа, в 10 минутах езды от центра города Фуэнхирола, в 15 минутах езды от международного аэропорта Малаги и в 20 минутах езды от центра города Марбелья.

Закрытый комплекс предлагает современную архитектуру и дизайн, выполненный с безупречным вкусом. Особое внимание в проекте уделяется безопасности и приватности жителей. На территории комплекса есть сад с прекрасным ландшафтным дизайном, тренажерный зал, ко-воркинг, открытый бассейн, место для принятия солнечных ванн, спа-центр, крытый бассейн с подогревом, сауна, джакузи и турецкая баня.

Просторные апартаменты расположены в различных 3-этажных блоках. С террас квартир открывается прекрасный вид на море. Внутренние помещения оснащены кондиционерами, системой теплых полов в ванных комнатах, системами "умный дом" и оборудованными кухнями. Квартиры спроектированы по концепции свободной планировки и предлагают максимум пространства для использования. Для комфортного образа жизни в проекте предусмотрен консьерж-сервис. В проекте предлагается членство в консьерж-службе, обеспечивающее полностью комфортный образ жизни. Жильцы получат все необходимые услуги по эксплуатации квартир, их дизайну, трансферу, аренде автомобилей и организации мероприятий.


AGP-00732

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$935,896
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$393,194
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$688,678
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$417,916
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$290,324
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$812,287
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$747,540
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Rojales, Испания
от
$466,182
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$323,738
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации