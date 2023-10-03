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Продажа офисных помещений в Испании

Каталония
40
Валенсия
28
Алаканти
15
Аликанте
15
Марина-Баха
4
Бах-Виналопо
3
Бенидорм
3
Эльче
3
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73 объекта найдено
Офис с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Испания, Испания
Офис с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Испания, Испания
Площадь 145 м²
Продажа клиники эстетической медицины и косметологии в городе Алтея (Испания), 430.000 EUR. …
€430,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 90 м²
Commercial interplant for rent and sale located in the downtown area of the city Very bright…
€160,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 160 м²
Офис в аренду расположен в лучшем коммерческом районе Аликанте, в нескольких метрах от Avd. …
€824,900
Офис с лифтом, с гаражом, с кладовой в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с кладовой
Аликанте, Испания
Площадь 630 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет на продажу большой коммерческий мезонин с большой площад…
€750,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 80 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис на продажу площадью 80 м2 в отличном месте…
€89,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 119 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет этот офис в аренду и продажу площадью 119 м2 в отличном …
€126,000
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 89 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 89 м2 в Elch…
€113,696
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 277 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 277 м2 в Elc…
€336,135
Офис с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Офис с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 89 м²
Офисы в аренду с доступностью на уровне улицы. Расположенный в Пинтор Баеза, он имеет большу…
€89,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 92 м²
Коммерческий офис на продажу расположен в привилегированном месте рядом с ADDA и Аликанте Пл…
€120,000
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 180 м²
Непревзойденное расположение, коммерческий офис на продажу, расположенный в Rambla Méndez Nú…
€340,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 64 м²
Коммерческий межплантат для продажи с высокой прибыльностью расположен в центре города, в жи…
€78,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 61 м²
Экономичный коммерческий офис для продажи и аренды расположен в самом коммерческом центре и …
€62,000
Офис с лифтом, с гаражом, с посудомоечной машиной в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с посудомоечной машиной
Аликанте, Испания
Площадь 150 м²
Casamayor представляет вам этот великолепный офис / дом в аренду и продажу, который более че…
€490,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 290 м²
Сдается офис в центре города Аликанте, в непосредственной близости от улицы Рамбла, района с…
€408,800
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 176 м²
Отличная цена и расположение, коммерческий офис на продажу и аренду, с недавним ремонтом, ра…
€175,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 129 м²
Возможность для большого коммерческого офиса на продажу, расположенного в районе Rambla Mend…
€190,000
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 169 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 169 м2 в Elc…
€172,840
Офис 2 ванных в Аликанте, Испания
Офис 2 ванных
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Коммерческие помещения в Ветне, расположенные на Авенида де Мезоннав, нервном центре города …
€193,000
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 96 м²
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
€495,000
Офис 1 спальня в Бенидорм, Испания
Офис 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Мезонинный офис в центре Бенидорма, расположенный прямо над Зарой, с видом на старый город и…
€140,000
Офис в Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
Площадь 40 м²
€55,000
Офис 1 ванная в Union Hill-Novelty Hill, США
Офис 1 ванная
Union Hill-Novelty Hill, США
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Просторный офис в Сан Педро де Алькантара на побережье Коста дель Соль. Расположен ря…
€207,000
Офис с подвалом в Барселона, Испания
Офис с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 830 м²
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле на…
€975,000
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 347 м²
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле. О…
€799,000
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 1 386 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Расположено на первом этаже…
€880,000
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 474 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. На центральном проспекте го…
€1,25 млн
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 240 м²
Коммерческое помещение в элитном районе Сант Жерваси города Барселона. Общая площадь…
€765,000
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 168 м²
Коммерческое помещение в элитном районе Барселоны - Бонанова, Сант Жерваси. Расположе…
€1,05 млн
Офис 2 комнаты с парковкой, в центре города, с видом на город в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Офис 2 комнаты с парковкой, в центре города, с видом на город
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
Продается небольшой уютный офис площадью 40 м2 в доме, расположенном на первой линии моря в …
€215,000

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