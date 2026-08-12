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Продажа офисных помещений в Испании

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Барселона
10
Аликанте
7
Каталония
10
автономное сообщество Валенсия
13
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27 объектов найдено
Офис 91 м² в Барселона, Испания
Офис 91 м²
Барселона, Испания
Площадь 91 м²
Коммерческое помещение с арендатором в современном районе Барселоны.Окружение:университетска…
$260,415
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Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! в Альтеа, Испания
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых!
Альтеа, Испания
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! Ст…
$578,060
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Офис 256 м² в Барселона, Испания
Офис 256 м²
Барселона, Испания
Площадь 256 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне. Окружение:район смешанного профи…
$439,812
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TekceTekce
Офис 130 м² в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Офис 130 м²
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение в Санта Круз В продаже просторное коммерческое помещение расположе…
$188,909
НДС
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Офис 990 м² в Барселона, Испания
Офис 990 м²
Барселона, Испания
Площадь 990 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном центральном районе Барсел…
$2,78 млн
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Офис 169 м² в Эльче, Испания
Офис 169 м²
Эльче, Испания
Площадь 169 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 169 м2 в Elc…
$225,157
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Офис 800 м² в Барселона, Испания
Офис 800 м²
Барселона, Испания
Площадь 800 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в современном районе Барселоны.Окружение:унив…
$1,74 млн
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Офис 1 889 м² в Барселона, Испания
Офис 1 889 м²
Барселона, Испания
Площадь 1 889 м²
Коммерческое помещение в привилегированном районе города.Окружение:крупнейший стадион Европы…
$6,13 млн
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Офис 181 м² в Мадрид, Испания
Офис 181 м²
Мадрид, Испания
Площадь 181 м²
В продаже угловое коммерческое помещение с арендатором в респектабельном районе Мадрида.Окру…
$1,60 млн
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Офис 130 м² в Барселона, Испания
Офис 130 м²
Барселона, Испания
Площадь 130 м²
В продаже коммерческое помещение в привилегированном центральном районе с высоким уровнем пе…
$577,542
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Офис 110 м² в Барселона, Испания
Офис 110 м²
Барселона, Испания
Площадь 110 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в жилом районе Барселоны. Окружение:плотный ж…
$549,765
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Офис 83 м² в Аликанте, Испания
Офис 83 м²
Аликанте, Испания
Площадь 83 м²
Расположенный на одной из самых динамичных и консолидированных улиц в центре Аликанте, в сам…
$216,956
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Офис 228 м² в Аликанте, Испания
Офис 228 м²
Аликанте, Испания
Площадь 228 м²
Просторный офис 228 м 2 на Авенида Оскар Эспла Офис площадью около 228 м2 сдается в аренду …
$295,808
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Офис 697 м² в Барселона, Испания
Офис 697 м²
Барселона, Испания
Площадь 697 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в центре Барселоны.Окружение:жилая з…
$2,75 млн
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Офис 52 м² в Аликанте, Испания
Офис 52 м²
Аликанте, Испания
Площадь 52 м²
Коммерческий интерплант для продажи рядом с Av. de Maisonnave, Аликанте Стратегическое распо…
$180,687
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Офис 115 м² в Аликанте, Испания
Офис 115 м²
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Коммерческий интерплант для продажи рядом с Рамбла Мендес Нуньес, Аликанте Стратегическое ра…
$250,834
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Офис 277 м² в Эльче, Испания
Офис 277 м²
Эльче, Испания
Площадь 277 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 277 м2 в Elc…
$437,884
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Офис 417 м² в Аликанте, Испания
Офис 417 м²
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Коммерческий интерплант на продажу с большой площадью расположен на улице архиепископа Луаса…
$445,523
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Офис 74 м² в Аликанте, Испания
Офис 74 м²
Аликанте, Испания
Площадь 74 м²
Инвестиционный продукт: коммерческий офис для продажи, с кладовой, расположенной в традицион…
$250,744
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Офис 45 м² в Барселона, Испания
Офис 45 м²
Барселона, Испания
Площадь 45 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в престижном районе Барселоны.Окружение:жилой…
$243,054
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Офис 89 м² в Эльче, Испания
Офис 89 м²
Эльче, Испания
Площадь 89 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 89 м2 в Elch…
$148,113
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Офис 249 м² в Аликанте, Испания
Офис 249 м²
Аликанте, Испания
Площадь 249 м²
Расположенный в самом сердце Аликанте, этот офис выделяется своей широтой, светимостью и при…
$694,336
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Офис 185 м² в Валенсия, Испания
Офис 185 м²
Валенсия, Испания
Площадь 185 м²
Офис 185 м.кв. расположен в жилом районе в университетской зоне! Высокий трафик! Отличное т…
$245,642
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Коммерческое помещение, арендованное банку в Барселона, Испания
Коммерческое помещение, арендованное банку
Барселона, Испания
Площадь 561 м²
Коммерческое помещение с арендатором - один из важнейших банков Испании Sabadell, являющийся…
Цена по запросу
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Офис в Гранада, Испания
Офис
Гранада, Испания
Международная сеть отелей Kimpton, 12 минут на машине от аэропорта, первая линия моря. На те…
$223,560
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Офис 1 803 м² в Paterna, Испания
Офис 1 803 м²
Paterna, Испания
Площадь 1 803 м²
Просторный и светлый офис площадью 1802,42 м² располагается на 5 этаже 6-тиэтажного здания. …
$2,37 млн
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Офис 40 м² в Bel Air, Испания
Офис 40 м²
Bel Air, Испания
Площадь 40 м²
Offices in a very central place in the heart of Aleja Andalusia, near schools, shops, restau…
$59,661
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