  2. Испания
  3. Фуэнхирола
  4. Квартира в новостройке Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле

Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле

Фуэнхирола, Испания
от
$818,174
;
37
ID: 27926
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Город
    Фуэнхирола

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в престижном районе Фуэнхиролы

Квартиры расположены в Фуэнхироле — популярном туристическом курорте между Бенальмаденой и Михасом. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни и отдыха: бары, спортивные центры, ночные клубы и рестораны.

Квартиры на продажу в Фуэнхироле расположены в районе, который граничит с Бенальмаденой, и всего в 15 минутах езды от аэропорта Малаги.

Жилой комплекс, расположенный на холме с уникальным видом на море, предлагает квартиры с 2 и 3 спальнями. На территории комплекса — ухоженные сады, открытый бассейн, спортивный клуб с бассейнами, теннисные корты и спа-центр с крытыми бассейнами с подогревом.

Квартиры в комплексе спроектированы с открытой планировкой, что позволяет максимально использовать естественное освещение.


AGP-00623

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Задайте все интересующие вопросы
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
