Квартира в новостройке Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле

Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в престижном районе Фуэнхиролы

Квартиры расположены в Фуэнхироле — популярном туристическом курорте между Бенальмаденой и Михасом. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни и отдыха: бары, спортивные центры, ночные клубы и рестораны.

Квартиры на продажу в Фуэнхироле расположены в районе, который граничит с Бенальмаденой, и всего в 15 минутах езды от аэропорта Малаги.

Жилой комплекс, расположенный на холме с уникальным видом на море, предлагает квартиры с 2 и 3 спальнями. На территории комплекса — ухоженные сады, открытый бассейн, спортивный клуб с бассейнами, теннисные корты и спа-центр с крытыми бассейнами с подогревом.

Квартиры в комплексе спроектированы с открытой планировкой, что позволяет максимально использовать естественное освещение.

AGP-00623