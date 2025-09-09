Квартира в новостройке Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach"

Апартаменты на берегу моря рядом с инфраструктурой в Малаге в проекте «Termica Beach»

Малага — один из самых ярких и привлекательных городов на побережье Коста-дель-Соль, известный своими золотыми пляжами, богатым культурным наследием и активным стилем жизни. Это не просто ворота в мир средиземноморского отдыха, но и динамично развивающийся город с уникальной атмосферой, историей, искусством и непринуждённым образом жизни, который привлекает посетителей круглый год.

Современный жилой комплекс, расположенный в одном из престижных районов Малаги, отличается отличной транспортной доступностью: всего 4 км до порта по набережной, менее 4 км до главного железнодорожного вокзала и 5 км до международного аэропорта. Район предлагает все необходимые удобства — от университетов, школ и больниц до ресторанов, спортивных площадок, зеленых зон и общественных пространств.

Предлагаемые апартаменты на продажу в Малаге представляют собой новый стандарт прибрежной архитектуры. Многоэтажные здания спроектированы с учетом максимального панорамного обзора: из всех квартир открываются впечатляющие виды на море. В комплексе предусмотрены условия для комфортной жизни и отдыха: садовые зоны, крытые и открытые инфинити-бассейны, современный тренажёрный зал, спа-центр с сауной, солярий, коворкинг-зона, социальный клуб и детская игровая зона.

Жилые пространства варьируются от апартаментов с одной до четырёх спален до дуплексов и пентхаусов. Некоторые объекты включают собственный бассейн на крыше и дизайнерские террасы. Все квартиры оборудованы просторными террасами с потрясающим видом на море, а также экологически чистой аэротермической системой кондиционирования, обеспечивающей энергоэффективное и безопасное для окружающей среды отопление и охлаждение.

AGP-00951