Квартира в новостройке Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами

Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами

Фуэнхирола, Испания
от
$747,540
;
23
ID: 27940
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Город
    Фуэнхирола

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе

Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхирола привлекает туристов в течение всего года.

Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от городов Фуэнхирола и Бенальмадена. Здесь созданы идеальные условия для проживания, есть что предложить людям всех возрастных групп. Этот район пользуется популярностью и у инвесторов, желающих приобрести жилье для отдыха на Коста-дель-Соль. Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, расположены в 5 минутах езды от пляжа, в 10 минутах езды от центра города Фуэнхирола, в 15 минутах езды от международного аэропорта Малаги и в 20 минутах езды от центра города Марбелья.

Закрытый комплекс предлагает современную архитектуру и дизайн, выполненный с безупречным вкусом. Особое внимание в проекте уделяется безопасности и приватности жителей. На территории комплекса есть сад с прекрасным ландшафтным дизайном, тренажерный зал, ко-воркинг, открытый бассейн, место для принятия солнечных ванн, спа-центр, крытый бассейн с подогревом, сауна, джакузи и турецкая баня.

Просторные апартаменты расположены в различных 3-этажных блоках. С террас квартир открывается прекрасный вид на море. Внутренние помещения оснащены кондиционерами, системой теплых полов в ванных комнатах, системами "умный дом" и оборудованными кухнями. Квартиры спроектированы по концепции свободной планировки и предлагают максимум пространства для использования. Для комфортного образа жизни в проекте предусмотрен консьерж-сервис. В проекте предлагается членство в консьерж-службе, обеспечивающее полностью комфортный образ жизни. Жильцы получат все необходимые услуги по эксплуатации квартир, их дизайну, трансферу, аренде автомобилей и организации мероприятий.


AGP-00732

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

