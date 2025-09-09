  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Benahavis
  4. Вилла Просторные Виллы в Стиле Lamborghini в Бенаависе

Вилла Просторные Виллы в Стиле Lamborghini в Бенаависе

Benahavis, Испания
от
$10,95 млн
;
30
Оставить заявку
ID: 27915
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Деревня
    Benahavis

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Отдельные виллы в стиле Lamborghini в Бенаависе, Коста-дель-Соль

Виллы расположены в престижном районе Бенаавис на Коста-дель-Соль, Малага, который считается одним из самых эксклюзивных мест не только региона, но и всей Испании. Бенаавис привлекает своим мягким климатом, красивыми песчаными пляжами и впечатляющими природными пейзажами. Этот район также славится широким выбором социальных и спортивных объектов, включая поля для гольфа мирового уровня. Благодаря развитой дорожной инфраструктуре, Бенаавис имеет отличное сообщение с другими популярными направлениями, такими как Пуэрто-Банус и Марбелья, которые находятся всего в нескольких минутах езды, что делает его идеальным местом для жизни с удобным доступом к удобствам побережья.

Эти виллы обладают уникальным дизайном, вдохновленным концепцией Lamborghini, что придает им исключительный стиль и современный шарм. Просторные и элегантные интерьеры и экстерьеры идеально сочетают эстетику и функциональность. Разработчик проекта акцентировал внимание на максимальном комфорте и практичности каждой виллы, создавая пространство, которое идеально подходит для жизни и отдыха. Этот проект станет отличным выбором для инвесторов, которые хотят купить виллы в Бенаависе!

На территории элитного жилого комплекса расположено 53 отдельностоящие виллы, каждая из которых занимает участок площадью более 1000 м². Благодаря уникальному расположению комплекса на холме, владельцы вилл могут наслаждаться захватывающими панорамными видами. Жилой комплекс предлагает высокий уровень безопасности с круглосуточной охраной, а также удобства, такие как бассейн-инфинити и ухоженные ландшафтные сады, создавая идеальные условия для комфортной и спокойной жизни.

Виллы оснащены окнами с двойными стеклопакетами, системами охлаждения и отопления, встроенными кухнями, спа, сауной, паровой баней и домашним кинотеатром. В дополнение, виллы предлагают многофункциональную комнату, которую можно адаптировать под ваши нужды – например, использовать её в качестве тренажерного зала или для других целей.


AGP-00783

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Испания
от
$6,62 млн
Вилла Просторная Вилла в Бенальмадене с Живописным Видом на Море
Benalmadena, Испания
от
$1,85 млн
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Velez Malaga, Испания
от
$456,765
Вилла Просторные Виллы в Стиле Lamborghini в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$9,54 млн
Вилла Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Испания
от
$5,71 млн
Вы просматриваете
Вилла Просторные Виллы в Стиле Lamborghini в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$10,95 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Показать все Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Вилла Виллы в комплексе с панорамным видом в Велес-Малага
Velez Malaga, Испания
от
$456,765
Год сдачи 2028
Виллы с видом на море и просторными террасами в престижном районе Малаги Лагос — живописная прибрежная деревушка на востоке Велес-Малаги, между Эль-Морче и Мескитильей. Это место сохранило настоящий андалузский дух: белые дома, спокойная набережная и сторожевая башня XVII века Торре-де-Лагос…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Показать все Вилла
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
от
$3,44 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Агентство
Marbella Company Real Estate
Оставить заявку
Вилла Вилла с Функциями Энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с Функциями Энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с Функциями Энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с Функциями Энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с Функциями Энергосбережения в Михасе
Показать все Вилла Вилла с Функциями Энергосбережения в Михасе
Вилла Вилла с Функциями Энергосбережения в Михасе
Михас, Испания
от
$1,52 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Отдельная вилла в тихом жилом районе в Михасе с видом на горы Шикарная вилла расположена в Михасе, Малага, в регионе Коста-дель-Соль в Испании. Район характеризуется солнечным климатом, прекрасными песчаными пляжами, красивой природой, хорошо развитой транспортной сетью, полями для гольфа и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации